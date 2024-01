Adan Canto sinh năm 1981 tại Mexico và lớn lên ở Texas, Mỹ. Anh được biết tới qua hàng loạt bộ phim đình đám trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình như: X-Men: Days of Future Past, Agent Game, The Cleaning Lady, Designated Survivor....

Theo CNN, nam diễn viên đã qua đời ngày 8/1 vì ung thư ruột thừa. Tin tức này khiến nhiều người sốc vì Adan Canto giấu kín bệnh tình lâu nay và ra đi đột ngột khi còn quá trẻ. Adan Canto chưa kịp quay mùa 3 của series The Cleaning Lady thì qua đời.

"Chúng tôi đau lòng khi biết tin Adan Canto đã ra đi. Anh là một diễn viên tuyệt vời, một người bạn thân thiết. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi anh là một phần của Warner Bros. Television và gia đình FOX kể từ tác phẩm đầu tiên anh ra mắt hơn một thập kỷ trước", trích thông báo của Warner Bros. Television và FOX Entertainment gửi tới CNN ngày 9/1.

Adan Canto ra đi để lại nỗi đau vô hạn cho vợ và 2 con nhỏ.

Adan Canto được biết tới năm 2009 khi anh xuất hiện trong 2 tập phim Estado de Gracia phát trên truyền hình Mexico. Nam diễn viên được chú ý ở thị trường Mỹ khi tham gia mùa 1 The Following đóng cùng Kiefer Sutherland. Năm 2014, Adan Canto xuất hiện trong phim siêu anh hùng Marvel X-Men: Days of Future Past trong vai Sunspot, dị nhân có thể khống chế được sức mạnh của mặt trời.

Năm 2021, anh góp mặt trong Bruised - phim đầu tay do Halle Berry đạo diễn và sau đó là Agent Game (2022) trước khi tiếp tục tham gia series The Cleaning Lady.

Adan Canto trong phim 'X-Men: Days of Future Past':



Quỳnh An