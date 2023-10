Xác định công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới (NTM), đảm bảo ANTT để phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo ANTT, củng cố hệ thống chính trị luôn có mối quan hệ gắn chặt với nhau, tỉnh đã ban hành Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 với các yêu cầu về an ninh trật tự như sau: Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo Quyết định của Bộ Công an và danh sách xã trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội theo Quyết định của Ban chỉ đạo 138 của tỉnh; 02 năm gần nhất đề nghị xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên; có từ 03 mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (trong đó có 01 mô hình sử dụng hệ thống camera giám sát); được phân loại “Xuất sắc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, thời gian qua, nhiều địa phương đã cụ thể hóa nội dung mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau, mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT như: xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh, tổ chức các nhóm liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân...

Nông thôn mới xã Yên Cường, huyện Ý Yên (ảnh minh hoạ)

Chú trọng thực hiện Quyết định số 23 của UBND tỉnh về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, xã NTM kiểu mẫu phải đạt tiêu chí về ANTT như: “Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT theo quyết định của Bộ Công an và danh sách xã trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh; xã được phân loại “Xuất sắc” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đây được coi là tiêu chí “pháp lệnh”, cần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có 189 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 92,6%, 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 228 xóm đạt NTM kiểu mẫu. Có trên 98% xã, phường, thị trấn, 95% thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt “An toàn về ANTT”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCTP và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTP và vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (zalo, facebook...). Rà soát củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình PCTP ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để phát hiện, giải quyết các xung đột xã hội, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, triệt xóa các đường dây, băng nhóm tội phạm; giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, ma túy, tệ nạn xã hội...

Tập trung đấu tranh, giải quyết các loại án nổi, dư luận xã hội quan tâm, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; băng nhóm tội phạm hình sự côn đồ, tội phạm trong thanh thiếu niên; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tiếp tục kiềm chế, làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, cháy nổ, tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo thế trận an ninh nhân dân PCTP và vi phạm pháp luật, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thành Nam