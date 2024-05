Năm 2024, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu thu hút đầu tư đạt khoảng 200 triệu USD. Tuy nhiên, đáng chú ý là từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tại Nam Định đã đạt khoảng 240 triệu USD.



Theo đó, nguồn tiền đầu tư chủ yếu đến từ các dự án vốn đầu tư nước ngoài. Trong tổng số 11 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại tỉnh Nam Định từ đầu năm đến nay, có 7 dự án là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 4 dự án đầu tư trong nước. Các dự án chủ yếu được đầu tư bởi những tập đoàn, doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường.

Khu công nghiệp Mỹ Thuận, Nam Định.

Tiêu biểu như Dự án Nhà máy giấy bao bì công nghệ cao tại Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng có tổng vốn trên 100 triệu USD. Dự án Sản xuất các sản phẩm dệt may theo chuỗi như sản xuất sợi - dệt vải - may mặc - hoàn thiện sản phẩm do Tập đoàn Crystal đầu tư tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, tổng vốn 60 triệu USD. Tập đoàn Crystal cũng đã cam kết với tỉnh, tại phân kỳ nối tiếp của dự án sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống nhà máy may quần bò, nâng tổng vốn đạt gần 200 triệu USD.

Các dự án đều được các nhà đầu tư đăng ký tiến độ triển khai nhanh; cam kết quyết tâm khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tổ chức khởi công xây dựng để có thể sớm hoàn thành đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Tỉnh Nam Định kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá về thu hút đầu tư, trong đó có đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Để làm được điều này, tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và kế hoạch sử dụng đất; bố trí nguồn ngân sách nhà nước, kết hợp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, điện lực, viễn thông để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Toàn tỉnh Nam Định phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng thu hút đầu tư trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khánh Vy