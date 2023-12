{"article":{"id":"2225827","title":"Nam Em rạng ngời trình diễn thời trang sau ồn ào mất tích","description":"Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long Nam Em tự tin trình diễn trên sân khấu dù mới gây ồn ào dư luận khi bạn trai \"thông báo mất tích\" và bản thân đăng tải trên trang cá nhân úp mở chuyện sảy thai.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733018294-aaeccd3b8196461960a52c6f4f8d1b24-162.jpg?width=768&s=gE4mmkRClxqPQU5pXAOkLg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733018294-aaeccd3b8196461960a52c6f4f8d1b24-162.jpg?width=1024&s=2hqhtu7wzqiwp7KeADDRAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733018294-aaeccd3b8196461960a52c6f4f8d1b24-162.jpg?width=0&s=xJd8zGp9oGTZN7panELTqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733018294-aaeccd3b8196461960a52c6f4f8d1b24-162.jpg?width=768&s=gE4mmkRClxqPQU5pXAOkLg\" alt=\"z4964733018294 aaeccd3b8196461960a52c6f4f8d1b24.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733018294-aaeccd3b8196461960a52c6f4f8d1b24-162.jpg?width=260&s=9EhAfryLYnDn8Wlr58W1Fg\"></picture>

<figcaption>NTK Châu Loan vừa giới thiệu bộ sưu tập (BST) áo dài nghệ thuật vẽ tay mang tên “Cổ Linh\". Giới mộ điệu đã được chiêm ngưỡng BST với những thiết kế mang đậm dấu ấn truyền thống và ý nghĩa nhân văn. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733269716-6091e2d1810c60585b93d1148552f372-163.jpg?width=768&s=fgNwtm5l088bMiv6GFneug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733269716-6091e2d1810c60585b93d1148552f372-163.jpg?width=1024&s=mOYxp_UBCxT6olAJuyjL4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733269716-6091e2d1810c60585b93d1148552f372-163.jpg?width=0&s=FbWvi4rx1Z6XtK3AqYPOoQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733269716-6091e2d1810c60585b93d1148552f372-163.jpg?width=768&s=fgNwtm5l088bMiv6GFneug\" alt=\"z4964733269716 6091e2d1810c60585b93d1148552f372.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733269716-6091e2d1810c60585b93d1148552f372-163.jpg?width=260&s=RADWW4PvPSAGqHm_wZ94ew\"></picture>

<figcaption>BST “Cổ Linh” lấy ý tưởng từ những con vật linh thiêng như: cá chép hoá rồng, lân, rồng, công, phượng, hạc, cò… NTK Châu Loan đã vẽ tay những con vật linh thiêng này trên mỗi bộ áo dài. Á hậu Thạch Thu Thảo và Á quân quốc tế Nguyễn Lê Thùy Linh trình diễn ở vị trí first face (mở màn).</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733504932-04c17866f550d75da053941ada7c144e-164.jpg?width=768&s=ePwphbE2bbrHEfsKGmbpFA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733504932-04c17866f550d75da053941ada7c144e-164.jpg?width=1024&s=hIE8rAPfoSRSQWzQ3AT10w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733504932-04c17866f550d75da053941ada7c144e-164.jpg?width=0&s=_lCdCRggytEaIp55J7hBxA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733504932-04c17866f550d75da053941ada7c144e-164.jpg?width=768&s=ePwphbE2bbrHEfsKGmbpFA\" alt=\"z4964733504932 04c17866f550d75da053941ada7c144e.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733504932-04c17866f550d75da053941ada7c144e-164.jpg?width=260&s=xxMma-lxasKr5C_LNmoLJw\"></picture>

<figcaption>Ngoài vẽ tay, NTK Châu Loan còn đính kết tỉ mỉ thủ công kèm kết lông ở tà sau của áo dài. Đây là BST mà NTK Châu Loan thực hiện lâu nhất - gần hai năm mới hoàn thiện và ra mắt giới mộ điệu. Siêu mẫu Dianka cùng Á quân Tỏa sáng thiên thần nhí Nguyễn Minh Châu trình diễn vị trí vedette.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733758277-27437ca1d61c44d8e5e866ee9a40e62b-165.jpg?width=768&s=aDC4zSloBU4fhb0m0GT7Hw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733758277-27437ca1d61c44d8e5e866ee9a40e62b-165.jpg?width=1024&s=VqjR58l-GptLavN4tzC0Gw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733758277-27437ca1d61c44d8e5e866ee9a40e62b-165.jpg?width=0&s=0_BUbCHaju94q0Na1LXF2Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733758277-27437ca1d61c44d8e5e866ee9a40e62b-165.jpg?width=768&s=aDC4zSloBU4fhb0m0GT7Hw\" alt=\"z4964733758277 27437ca1d61c44d8e5e866ee9a40e62b.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733758277-27437ca1d61c44d8e5e866ee9a40e62b-165.jpg?width=260&s=xZBSjl8q_sIybhPl-_2GkQ\"></picture>

<figcaption>Tham gia trình diễn còn có sự xuất hiện của ca sĩ, người mẫu Ong Mỹ Mỹ.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964734210996-3fd093eed0bd4c98b28f2a2d3e63dc8b-166.jpg?width=768&s=EGVLK8apf3le5liD3oa1CQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964734210996-3fd093eed0bd4c98b28f2a2d3e63dc8b-166.jpg?width=1024&s=nVQacW_YILoSVlePeSugmw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964734210996-3fd093eed0bd4c98b28f2a2d3e63dc8b-166.jpg?width=0&s=4zu7M8oaOwEbWMRmMu416Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964734210996-3fd093eed0bd4c98b28f2a2d3e63dc8b-166.jpg?width=768&s=EGVLK8apf3le5liD3oa1CQ\" alt=\"z4964734210996 3fd093eed0bd4c98b28f2a2d3e63dc8b.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964734210996-3fd093eed0bd4c98b28f2a2d3e63dc8b-166.jpg?width=260&s=WaB9TFrypKihqA-Ky9Ds7A\"></picture>

<figcaption>Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long Nam Em tự tin trình diễn trên sân khấu. Nam Em mới gây ồn ào dư luận khi bạn trai \"thông báo mất tích\" và bản thân đăng tải trên trang cá nhân úp mở chuyện sảy thai. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733960838-2cec4d98d4d38b5052602a791ee4b584-167.jpg?width=768&s=DdjCI4PiB010YUUZcuZG5g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733960838-2cec4d98d4d38b5052602a791ee4b584-167.jpg?width=1024&s=KA_6aa7SyPdzDxO91Ei9pg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733960838-2cec4d98d4d38b5052602a791ee4b584-167.jpg?width=0&s=ILgVSbmRAwVl6CzFx1892A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733960838-2cec4d98d4d38b5052602a791ee4b584-167.jpg?width=768&s=DdjCI4PiB010YUUZcuZG5g\" alt=\"z4964733960838 2cec4d98d4d38b5052602a791ee4b584.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4964733960838-2cec4d98d4d38b5052602a791ee4b584-167.jpg?width=260&s=kQFJcp70UfgV4NERZsOT1w\"></picture>

<figcaption>NTK Châu Loan trình diễn BST của mình. “Không chỉ mang tính nghệ thuật, vẻ đẹp truyền thống, BST 'Cổ Linh' còn gửi gắm ý nghĩa văn hoá tâm linh vô cùng to lớn”, NTK Châu Loan chia sẻ.</figcaption>

</figure>

