Nam hành khách bỏ quên 500 triệu trong vali ở sân bay Nội Bài

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 16/12, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, giám sát khu vực làn giao thông trước nhà ga hành khách T1, anh Trịnh Quốc Thắng, nhân viên an ninh kiểm soát sân đỗ ôtô, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện chiếc vali tại khu vực công cộng.

Nam hành khách nhận lại vali cùng 500 triệu đồng bên trong từ an ninh sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Ngay lập tức, anh Thắng đã báo cho cán bộ trực để thông báo cho lực lượng An ninh cơ động, đồng thời thông tin cho bộ phận trực giám sát camera an ninh.



Theo đúng quy trình xử lý hành lý đồ bỏ quên, lực lượng an ninh cơ động đã sử dụng các thiết bị phát hiện chất nổ để kiểm tra an ninh, an toàn.

Số tiền 500 triệu đồng bên trong chiếc vali. Ảnh: NIA.

Sau đó chiếc vali tiếp tục được kiểm tra qua hệ thống máy soi chiếu an ninh và chuyển về phòng trực của Đội An ninh cơ động để lập biên bản, kiểm tra trực quan. Sau khi kiểm tra phát hiện bên trong vali có tới 1.000 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng (500 triệu đồng).

Tổ giám sát camera đồng thời tra soát hình ảnh, phát hiện 1 vị khách nam bỏ quên chiếc vali, đã lên xe rời khỏi nhà ga. Hơn 1 tiếng sau, vị khách này tìm cách liên hệ và kết nối được với Đội an ninh cơ động Nội Bài.

Khoảng 12h 40, nhân viên an ninh Trịnh Quốc Thắng đã phối hợp với lực lượng An ninh cơ động bàn giao đầy đủ chiếc vali cùng nguyên vẹn tài sản, trong niềm cảm kích của vị khách.