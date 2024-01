2023 là năm thành công của Đỗ Quán Thành. Nam sinh vừa giành được Huy chương vàng Olympic Tin học quốc gia. Quán Thành sẽ góp mặt vào đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2024. Thành tích này giúp nam sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa.

Nhìn lại hành trình năm qua, nam sinh cho biết có nhiều thăng trầm và thất bại. Để đạt được thành quả, với Quán Thành đây là sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh thần kiên định và kinh nghiệm sống phong phú.

Kết quả Kỳ thi Olympic Tin học quốc gia, được Quán Thành mô tả bằng thuật ngữ "1+N". Ngoài Huy chương Vàng, nam sinh còn học được tính kiên trì, rèn luyện khả năng chống lại căng thẳng, trau dồi tư duy logic và nâng cao cách tóm tắt vấn đề...

Đỗ Quán Thành học sinh lớp 11 Trường Trung học Ngoại ngữ Nam Kinh đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học. Ảnh: QQ News

Trong suy nghĩ của nhiều người, viết code là công việc nhàm chán. Tuy nhiên, khi đối mặt với các dòng mã, Quán Thành cảm thấy hứng thú. "Mỗi ngày, em thường dành 4-5 tiếng viết mã. Em luôn tối ưu hóa mã sau khi giải quyết vấn đề, nghĩa là tìm ra giải pháp tối ưu chỉ làm 1 lần", nam sinh cho hay.

Khi được hỏi kế hoạch tương lai, ngoài tham dự Olympic Tin học quốc tế 2024, nam sinh cho biết sẽ tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tài năng trẻ của Đại học Thanh Hoa. Mục tiêu năm mới Quán Thành hướng đến là đỗ vào Chương trình tài năng trẻ Khoa học máy tính Yao (thuộc Đại học Thanh Hoa).

Chương trình Yao do Nhà Khoa học máy tính Andrew Yao (Diêu Kỳ Trí) - người đầu tiên ở Trung Quốc nhận được Giải thưởng Turing thành lập (Turing là giải thưởng do Hiệp hội Khoa học máy tính Association for Computing Machinery trao cho các cá nhân hoặc tập thể có đóng góp quan trọng trong ngành).

Nhắc đến sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện nay, nam sinh bộc bạch: "Điều này, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho em, không ngừng đổi mới và xây dựng các thuật toán nhanh và tốt hơn. Em hy vọng tương lai có thể áp dụng kiến thức chuyên môn học được trong lĩnh vực khoa học máy tính để đóng góp cho quê hương".

"Em tin rằng những đổi mới của ngành công nghiệp máy tính và sự phát triển của các phần mềm hiện nay, chắc chắn mang lại lợi ích cho nhân loại", Quán Thành chia sẻ thêm.

Nói về Quán Thành, thầy Lý Ngạn - giáo viên chủ nhiệm của nam sinh tâm sự: "Thành là học sinh xuất sắc, những nỗ lực của em được mọi người ghi nhận. Mặc dù đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa nhưng em chưa bao giờ tự hào về tài năng của bản thân. Thay vào đó, Thành luôn chăm chỉ và tự giác, cố gắng hoàn thành mọi việc không ỷ lại".

Không chỉ học hành chăm chỉ, đạt nhiều thành tích tốt, Quán Thành luôn dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường, lớp. "Khi biết trường tổ chức một số kỳ thi hoặc các hoạt động ngoại khoá, Thành tích cực đăng ký làm tình nguyện viên", thầy Lý Ngạn chia sẻ thêm.

Ngoài đam mê Tin học, nam sinh còn đầu tư vào sở thích như: Vượt qua 9 cấp độ chuyên gia trò Sudoku, trình độ chơi piano đạt cấp 10. Tham gia chương trình Siêu trí tuệ Trung Quốc, nam sinh lọt vào top 100 cả nước. Về thể thao, Quán Thành thích chơi bóng đá, cầu lông, bơi lội,...

Trong năm 2023, Quán Thành còn giành giải Nhất tỉnh Giang Tô trong Cuộc thi sáng tác Khoa học viễn tưởng Quốc gia lần 9 dành cho học sinh trung học. Chia sẻ với truyền thông, nam sinh cho biết hứng thú với khoa học viễn tưởng sau khi đọc xong tiểu thuyết Tam thể của tác giả Lưu Từ Hân (Three body - Cixin Liu).

Theo QQ News