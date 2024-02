Tối 25/2, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Thuận An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích trên vùng biển Thuận An.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều nay, em Phạm Xuân T. (SN 2003, trú tỉnh Gia Lai, sinh viên một trường đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An (phường Thuận An).

Đến 17h30, nhóm bạn phát hiện T. mất tích trên biển nên gọi người ứng cứu. Một số người dân ở gần đó nhanh chóng bơi ra biển tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An tiếp nhận thông tin một tàu cá loại nhỏ của ngư dân ở phường Thuận An bị chìm khi đang trên đường vào cửa biển Thuận An, trên tàu lúc này có 8 người.

Sau đó, 7 người bơi vào bờ biển xã Hải Dương (TP Huế) và được người dân ứng cứu, còn 1 ngư dân mất tích.