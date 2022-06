Nam thần 9X thủ vai ông hoàng nhạc Rock 'n' Roll cao 1m83 đẹp trai lồng lộng

Elvis là bộ phim tiểu sử mới nhất khai thác cuộc đời Elvis Presley. Phim kể về cuộc đời của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley, một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến văn hóa đại chúng Mỹ trong những thập niên giữa thế kỷ 20. Ông nổi bật với phong cách biểu diễn đầy cuốn hút và tràn đầy năng lượng, với những ca khúc mang đậm tính thời đại trong tình thế xã hội rối ren lúc bấy giờ.

Austin Butler cùng dàn diễn viên 'Elvis' trên thảm đỏ Cannes 2022.

Chuyện phim đào sâu vào sự liên kết của Elvis Presley (Austin Butler thủ vai) và người quản lý thân cận Tom Parker (Tom Hanks thủ vai) trong suốt 20 năm, từ lúc cậu trai trẻ Presley vụt sáng thành sao trong bối cảnh văn hóa đại chúng ngày một phát triển. Trung tâm của hành trình đó là một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời của Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge thủ vai).

Sau buổi chiếu tại LHP Cannes hồi tháng 5, Elvis nhận về tràng pháo tay dài 12 phút, cũng là tràng pháo tay dài nhất tại Liên hoan phim năm nay, tính đến thời điểm hiện tại.

Austin Butler được khen ngợi với hình tượng Elvis Presley.

Vai diễn nặng ký này được giao cho nam diễn viên sinh năm 1991 Austin Butler. Anh sinh ra và trưởng thành tại California, Mỹ và đã sớm bộc lộ đam mê với điện ảnh khi tham gia lớp học diễn xuất ở tuổi 13. Anh bắt đầu đóng những vai phụ đầu tay vào năm 17 tuổi (2005). 2 năm sau đó, Austin Butler giành được vai diễn phụ trong series phim truyền hình đình đám Hannah Montana của Disney Channel, đóng vài phân cảnh nhỏ với một trong những ngôi sao tuổi teen nổi tiếng nhất bấy giờ, Miley Cyrus.

Cũng từ đó, Austin nhẵn mặt với màn ảnh nhỏ, đóng hết vai phụ này đến vai phụ khác khi góp mặt trong các series phim nổi tiếng như Wizards of Waverly Place (Những Phù thuỷ xứ Waverly), Jonas của Disney Channel; CSI: Miami, CSI:NY, The Defenders của CBS; Switched at Birth của ABC-Disney hay Arrow của DC - CW.

Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1991 cũng được lựa chọn vào vai chính hoặc thứ chính trong một số series như Ruby & the Rockits hay The Shannara Chronicles. Tuy vậy, các series này lại có tỉ suất người xem thấp, khiến nhà đài hủy bỏ kế hoạch sản xuất các phần tiếp theo. May mắn thay, hành trình của Austin Butler không dừng lại ở đó.

Những năm đầu sự nghiệp, bên cạnh các vai diễn truyền hình, nam diễn viên sinh năm 1991 tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và trau dồi kỹ năng diễn xuất khi tham gia các phim điện ảnh, phim ngắn thuộc nhiều thể loại khác nhau. Anh tiếp tục vào vai các nhân vật phụ, hoặc chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh. Một số bộ phim nổi bật Austin góp mặt trong giai đoạn này có thể kể đến Yoga Hosers - có sự tham gia của cha con Johnny Depp và Lily-Rose Depp; The Dead Don't Die - với loạt ngôi sao đình đám như Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Selena Gomez.

Năm 2019, Austin Butler được đạo diễn tên tuổi Quentin Tarantino lựa chọn vào vai Tex Watson - hung thủ vụ sát hại gia đình nữ diễn viên Sharon Tate - trong bộ phim nhận 10 đề cử Oscar - Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood) với sự góp mặt của các ngôi sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie…

Sang đến năm 2020, chàng trai một thời của Disney Channel đã xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt tên tuổi như Harry Styles, Ansel Elgort (nam chính của The Fault in Our Stars/Khi lỗi thuộc về những vì sao, Baby Driver/Quái xế baby), Miles Teller (nam chính của Whiplash), để giành được cơ hội thủ vai 'ông hoàng' nhạc Rock 'n' Roll Elvis Presley, đồng hành cùng nhà làm phim Baz Luhrmann và diễn viên gạo cội Tom Hanks.

Đạo diễn của Elvis - Baz Luhrmann, người đã tạo nên thành công của loạt siêu phẩm đình đám như Romeo + Juliet (1996), Moulin Rouge! (2001), The Great Gatsby (2013) - từng dành lời khen cho Austin: “Austin Butler là một diễn viên có thực lực”, “rất chuyên nghiệp, “tin chắc rằng, cậu ấy sẽ có những bước tiến dài sau này”. Chính Vanessa Hudgens (ngôi sao của High School Musical), bạn gái cũ của Austin cũng từng nhận xét: "Anh phải đóng vai Elvis" khi nam diễn viên vừa lái xe vừa hát theo lời ca khúc Blue Christmas của Elvis.

Sở hữu chất giọng trầm ấm như cố danh ca, thể hiện đúng từng động tác, biểu cảm, lẫn nhịp thở của nhân vật, Austin Butler dường như đã hồi sinh và mang đến một Elvis đầy tài năng nhưng cũng đầy bi kịch đến với khán giả. Elvis mang đến hàng loạt ca khúc bất hủ của Elvis Presley được chính Austin Butler thể hiện theo phong cách hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ những nét đặc sắc từ ca khúc gốc.

Rất nhiều tờ báo lớn đã dành lời khen cho màn thể hiện của nam diễn viên sinh năm 1991 trong vai diễn nặng ký này. Vanity Fair nhận xét, đây có lẽ sẽ là “bước ngoặt bước lên hàng ngôi sao” cho Austin Butler. Còn Daily Telegraph đánh giá: “Với trực giác tuyệt vời cho thể loại melodrama và sức hút bùng nổ, Butler đã thành công khắc họa một Elvis chân thực nhất".

Elvis chính thức khởi chiếu từ 24/6/2022.

Quỳnh An