Ngày 27/8, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Vinh (18 tuổi, ngụ ở ấp An Thuận, xã An Ninh Đông) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Trần Đỗ Thái Dương (28 tuổi, ngụ ở ấp An Thuận, xã An Ninh Đông).

Trước đó, khoảng 12h ngày 26/8, anh Dương đang đứng trước nhà thì Nguyễn Tấn Vinh đến gặp nói chuyện. Cả hai sau đó xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: MĐ

Bất ngờ, Vinh rút con dao giấu sẵn, nhào tới đâm hàng chục nhát khiến anh Dương gục xuống đường.

Nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Riêng đối tượng Vinh bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Cơ quan Công an thu giữ hung khí, đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.