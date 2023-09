Sáng nay (13/9), Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc một thanh niên tử vong dưới sân chung cư.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong - Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, khuya 12/9, người dân sinh sống tại một khu chung cư - nhà ở xã hội trên đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TP Thuận An) nghe tiếng động mạnh ở khuôn viên dưới đất nên chạy lại kiểm tra.

Khi lại gần, nhiều người tá hỏa thấy nam thanh niên bất động cạnh vũng máu, đã tử vong.

Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân là anh N.C.T (28 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Được biết, anh T. đang sống cùng một người đàn ông khác tại chung cư nói trên.