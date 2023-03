Thiếu niên V. bị mời làm việc sau 5 ngày cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 3/3, N.T.V. cùng với một số thanh thiếu niên khác sử dụng bom xăng tự chế, ném vào lô cao su thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba gây cháy thảm lá trên diện tích gần 700m2.

Hiện trường vụ cháy trong lô cao su. Ảnh: SOS F1

Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Ba cùng nhóm SOS F1 huyện Châu Đức và người dân tham gia hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Mảnh chai được cho là chứa xăng gây cháy tìm thấy ở hiện trường. Ảnh: Công an Bình Ba

Tại buổi làm việc với công an, thiếu niên V. khai nhận như trên và cho biết lý do đốt lô cao su để đăng lên mạng xã hội nhằm "câu like".

Công an xã Bình Ba đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.