Trong vụ cháy chung cư mini năm 2023, gia đình anh Chương có 4 người trong đó vợ và 2 con gái tử vong. Anh được cứu hộ đưa khỏi đám cháy trong tình trạng tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy. Anh thường xuyên xuất hiện những cơn gồng cứng, rối loạn ý thức, cần phối hợp nhiều thuốc kiểm soát co giật, gồng cứng cơ và thuốc an thần. Trong 55 ngày anh Chương nằm viện, các chuyên gia đầu ngành hội chẩn tổng cộng 27 cuộc nhằm đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Cuối cùng, phép màu cũng đến, anh tỉnh dần, gọi làm theo lệnh, các cơn gồng cứng giảm nhiều, tình trạng viêm phổi cải thiện và cai máy thở. Sau gần 2 tháng cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, anh Chương được bố mẹ đón về Sóc Sơn, Hà Nội để tiện chăm sóc. Thời điểm mới từ bệnh viện về nhà, anh Chương lúc nhớ, lúc quên, sinh hoạt cá nhân luôn cần người hỗ trợ. Mắt anh bị mờ, thị lực chỉ còn 2/10, gần như không nhìn thấy gì