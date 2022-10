Nạn nhân thành tội phạm sau những màn đánh ghen kinh hoàng

Thời điểm tháng 2/2021, Công an quận 8, TP.HCM đã phải phát đi lệnh truy nã hai chị em Nguyễn Thị Mộng Thơ (SN 1980) và Nguyễn Thị Xuân Hiền (SN 1984, cùng quê Vĩnh Long) về hành vi “làm nhục người khác”.

Trước khi lâm cảnh khốn cùng đó, Thơ chung sống như vợ chồng với người đàn ông tên K. (SN 1989). Cuộc sống chung không hạnh phúc khi hai người phát sinh mâu thuẫn đến độ không thể ở chung. Rồi sau đó Thơ phát hiện anh K. có tình cảm với người phụ nữ tên V., lại chính là bạn của mình.

Ngày 18/8/2020, trong cơn ghen tuông điên cuồng, Thơ rủ em gái Nguyễn Thị Xuân Hiền cùng một số người khác đến phục kích trước nhà chị V. tại đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 để đánh ghen.

Thơ và Hiền

Khi chị V. vừa bước ra khỏi nhà, chị em Thơ cùng một số người xông đến đánh, giữ tay chân và cắt tóc chị. Diễn biến vụ đánh ghen bị camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại và cuối năm 2020, Công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị em Thơ, Hiền, nhưng cả hai đã bỏ trốn.

Trong một vụ việc khác xảy ra vào tháng 1/2021, ở thị xã Hương Trà, TP Huế, khi đó nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, ở TP Huế), Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991, cùng trú tại thị xã Hương Trà) bị khởi tố tội "Làm nhục người khác".

Nguyên nhân là do vào ngày 16/11/2020, tại khu vực bờ kè ven biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), nhóm đối tượng trên đã tham gia vụ đánh ghen, lột đồ, hành hung nạn nhân rồi dùng điện thoại quay lại và đăng tải video lên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị nhóm gồm 4 phụ nữ và 1 người đàn ông ghì chặt xuống nền đường. Nhóm đối tượng lột hết quần áo trên người nạn nhân rồi liên tiếp dùng tay đánh đấm vào đầu, vào mặt và vùng kín của nạn nhân, mặc cho người phụ nữ gào khóc thảm thiết.

Nạn nhân vụ đánh ghen được xác định là chị H.T.N (trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, TT-Huế). Theo cơ quan công an, người phụ nữ tên N. được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một người trong nhóm đánh ghen.

Gần đây nhất, Công an thị trấn Nông Cống hôm 24/10 cho hay, người phụ nữ cắn đứt một phần tai của ‘tình địch’ ở Thanh Hoá do ghen tuông đã ra đầu thú. Chị này khai tên H. (SN 1992).

Trước đó, tối ngày 22/10 xuất hiện clip ghi lại cảnh người phụ nữ trèo lên ô tô rồi đạp vỡ kính chắn phía trước. Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ này tiếp tục mở cửa xe, túm tóc và đánh một cô gái đang ngồi bên trong ô tô…

Theo lời khai ban đầu của chị H., khi chị đang đi thị siêu thị mua đồ thì bắt gặp chồng chở theo một người phụ nữ bên trong ô tô. Do ghen tuông, chị đã tấn công người phụ nữ ngồi trên xe cùng chồng mình.

Nạn nhân trở thành tội phạm

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, người thực hiện hành vi đánh ghen có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong clip đánh ghen xảy ra tại Thanh Hoá cho thấy, hành vi của chị H. rất mất bình tĩnh, liền một lúc xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ.

Vụ đánh ghen ở Thanh Hoá. Ảnh cắt từ Clip

Sự việc lan truyền trên không gian mạng nên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý sai phạm của các bên và rất có thể người phụ nữ đánh ghen sẽ bị xử lý hình sự.

Theo luật sư, sự việc cho thấy, cơn ghen đã khiến người phụ nữ mất bình tĩnh, trèo lên xe ô tô đạp vỡ kính chắn gió và cắn đứt một phần tai một phụ nữ khác trong xe. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tài sản và sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Nếu cô gái trong xe bị cắn đứt một phần tai đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xử lý, lúc này người phụ nữ gây ra vụ đánh ghen sẽ bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS, do hành vi được xác định là có tính chất côn đồ và gây ra cố tật, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân.

Trường hợp người phụ nữ bị cắn đứt một phần tai không yêu cầu xử lý, CQĐT vẫn có thể khởi tố người phụ nữ này về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 BLHS.

Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, mức hình phạt cụ thể đối với người phụ nữ gây ra vụ đánh ghen sẽ phụ thuộc vào việc ai sẽ đề nghị xử lý và kết quả giám định, định giá tài sản xác định thiệt hại là bao nhiêu. Đây là căn cứ để xác định tội danh và áp dụng mức hình phạt.

“Cho dù người đàn ông có ngoại tình cũng không phải lý do cho phép người phụ nữ được phép đánh người, đập phá tài sản nơi công cộng. Trường hợp có căn cứ cho thấy, người đàn ông ngoại tình, khi ly hôn người phụ nữ sẽ được lợi về tài sản khi chia tài sản chung”, luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Vẫn theo luật sư, nếu người phụ nữ bình tĩnh, tỉnh táo hơn, chủ động thu thập chứng cứ về việc người chồng ngoại tình, hoàn toàn có thể đề nghị pháp luật xử lý và được đảm bảo quyền lợi trong vụ án ly hôn. Trong trường hợp này, người vợ là nạn nhân và được pháp luật bảo vệ, được dư luận xã hội ủng hộ.

Nhưng nếu người vợ mất bình tĩnh, thực hiện hành vi đánh ghen nơi công cộng thì từ nạn nhân, họ trở thành đối tượng gây án, mọi thiệt thòi họ là người phải gánh chịu.