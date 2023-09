Sáng 25/9, tại trường Tiểu học Phú Đô, TP Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Lễ công bố Chương trình trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023 - 2024 kết hợp nâng cao kiến thức An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và phụ huynh.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc Gia; ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT); bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội; ông Koji Sugita, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành/trung ương, quận Nam Từ Liêm, cùng toàn thể các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Phú đô.

Học sinh trường tiểu học Phú Đô tham gia tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông

Tại buổi Lễ, các bên đã thống nhất và ký kết Biên bản ghi nhớ với các nội dung chính như: 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn; Tăng cường các hoạt động chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2023 - 2024, ước tính sẽ có khoảng 2 triệu học sinh và 200.000 phụ huynh được nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Các em hào hứng tham gia tìm hiểu kiến thức về Luật an toàn giao thông

Trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD& ĐT) cho biết, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một được bắt đầu thực hiện từ năm 2018-2020, đến nay đã trao tặng hơn 6 triệu mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn cho tất cả các em học sinh lớp 1 trên phạm vi toàn quốc.

Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ông Khuất Việt Hùng nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh: "Không chở con em mình khi tham gia giao thông mà vi phạm pháp luật (không đội mũ, uống rượu bia, nghe điện thoại)".

Thông qua việc trao tặng mũ đã góp phần giáo dục, tuyên truyền, lan toả việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho các em học sinh, các bậc cha mẹ và cộng đồng xã hội. Đây cũng là một trong những hoạt động tuyên truyền văn hoá học đường cho học sinh.

Số lượng về tỷ lệ học sinh lớp 1 đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tăng lên từ 35% năm 2017 tăng lên trên 80% năm 2020.

Nhằm thực hiện mục tiêu đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đối với trẻ em là bắt buộc đạt tỷ lệ 100%, Bộ GD& ĐT cam kết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Sở GD & ĐT trong chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tổ chức tiếp nhận trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2023- 2024.

Đồng thời tổ chức cho cha mẹ học sinh ký nhận và cam kết chấp hành quy định về việc đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông. Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho học sinh ý thức đội mũ bảo hiểm và đội mũ đúng cách khi tham gia giao thông bằng các phương tiện xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Học sinh được trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, bảo vệ an toàn cho học sinh nhất là an toàn khi tham gia giao thông cho các em là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chínhq uyền địa phương, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ các em “giữ trọn ước mơ” để mỗi ngày đến tường của các em thực sự là một ngày vui, an toàn và hanh phúc”, ông Tài nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết dù TNGT giảm nhiều so với các năm về trước, nhưng số nạn nhân bị thương và tử vong do tai nạn giao thông còn lớn, số các cháu không may bị tử vong và thương do tai nạn giao thông cũng còn nhiều.

Theo thống kê, một năm vẫn có từ 600-700 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, nhiều cháu bị thương tật suốt đời.

Ông Khuất Việt Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn luôn xác định kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy lùi nỗi đau do TNGT gây ra là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ đến năm 2045”.

Nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh có mặt trường Tiểu học Phú Đô, ông Khuất Việt Hùng bày tỏ mong muốn “các bậc phụ huynh hãy nêu gương khi tham gia giao thông, tuyệt đối không chở con em mình khi tham gia giao thông mà vi phạm pháp luật (không đội mũ, uống rượu bia, nghe điện thoại…)”.

Tiếp sau đó, các dưới nhiều hình thức phong phú (tiểu phẩm, clip, hình ảnh các tình huống xảy ra trên thực tế được lực lượng cảnh sát ghi lại) chuyên gia đã hướng dẫn cho trẻ về kiến thức tham gia an toàn giao thông. Những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, trong đó có việc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Đặc biệt, các em cũng được thông tin về quy định không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.