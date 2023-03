Chóng mặt là tình trạng phổ biến có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào, có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau như các bệnh về tai, hay các vấn đề liên quan đến thần kinh. Nhiều người bị chóng mặt do rối loạn tiền đình. Bên cạnh đó, tình trạng này còn có thể do các vấn đề tim mạch, hay do tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Người bị chóng mặt thường có cảm giác đang xoay tròn trong một không gian, hoặc cảm thấy như không gian xoay vòng quanh bản thân mình. Do đó, không chỉ làm tăng nguy cơ té ngã do mất thăng bằng, mà triệu chứng này còn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hằng ngày, đặc biệt là trong guồng quay hối hả của cuộc sống ngày nay. Khi gặp phải các triệu chứng khó chịu như đau đầu, chóng mặt, nhiều người thường tìm đến các nhà thuốc để mua các loại thuốc không kê đơn (OTC), nhằm giải quyết các triệu chứng.

Chóng mặt gây cảm giác khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày

Đại diện Hội Dược học TP.HCM cho rằng, dược sĩ là những người có chuyên môn mà bệnh nhân có thể tiếp cận dễ dàng nhất, có thể hướng dẫn người dùng về cách sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả. Vì vậy, trước tiên dược sĩ cần hiểu rõ bản chất của triệu chứng chóng mặt mà người bệnh đang gặp phải mới có thể đưa ra tư vấn phù hợp.

Sự tư vấn tận tình từ dược sĩ góp phần giúp đỡ người bệnh kiểm soát và điều trị cơn chóng mặt

Dự án “Thế giới không còn tròn xoay” được tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ các dược sĩ cập nhật những kiến thức bệnh học về tình trạng chóng mặt, các kỹ năng tư vấn, khai thác bệnh, và hướng xử trí trong việc đưa ra loại thuốc phù hợp đối với từng tình trạng bệnh. Qua đó, đồng hành cùng người bệnh trong việc chăm sóc sức khỏe, kiểm soát các cơn chóng mặt.

Đại diện Hội Dược học TP.HCM kỳ vọng dự án “Thế giới không còn tròn xoay” sẽ là cầu nối giúp rút ngắn khoảng cách giữa các nhân viên y tế và bệnh nhân. Các kiến thức, kỹ năng mà dự án mang lại sẽ giúp dược sĩ tự tin hơn trong việc tư vấn và chia sẻ với người bệnh.

“Sự thấu hiểu và tư vấn tận tình từ các dược sĩ sẽ giúp người bệnh nhận được các thông tin đầy đủ về tình trạng chóng mặt và các loại thuốc, giúp họ hạn chế các nguy cơ, biến chứng do bệnh và sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả, hỗ trợ người bệnh trong hành trình điều trị bệnh chóng mặt tốt hơn” - đại diện Hội Dược học TP.HCM nói.

Lệ Thanh