Theo Reuters, đợt nắng nóng kéo dài 3 tuần trong tháng này đã gây căng thẳng cho mạng lưới cung ứng điện năng của Mexico. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, trong bối cảnh nhiệt độ ở nhiều vùng của đất nước lên tới gần 50 độ C.

Nhân viên y tế đang giúp đỡ một người phát ốm vì nắng nóng ở thủ đô Mexico ngày 27/6. Ảnh: Reuters

Thực tế khiến nhiều người Mexico phải chật vật đối phó với đợt sóng nhiệt cực điểm hoành hành. Nhà chức trách ở một số địa phương đã phải tạm thời cho các học sinh nghỉ học.

Trong một báo cáo về tình hình thời tiết bất lợi, Bộ Y tế Mexico cho hay, hơn 2/3 số trường hợp tử vong vì nắng nóng xảy ra trong tuần từ 18 - 24/6, số ca còn lại là ở tuần trước đó. Vào cùng thời điểm này năm ngoái, chỉ có một người thiệt mạng vì nắng nóng được ghi nhận.

Gần như tất cả các trường hợp tử vong đều do say nắng và một số ít do mất nước. Khoảng 64% số nạn nhân thiệt mạng xảy ra ở bang Nuevo Leon, phía bắc Mexico, giáp với bang Texas của Mỹ. Hầu hết những trường hợp còn lại ở các bang Tamaulipas và Veracruz lân cận thuộc vùng duyên hải Vịnh Mexico.

Những ngày gần đây, nhiệt độ đã giảm nhờ mùa mưa đã mang lại lượng nước giải nhiệt cần thiết. Tuy nhiên, một số thành phố ở miền bắc Mexico vẫn chứng kiến nền nhiệt cao. Tại bang Sonora, nhiệt độ ở thị trấn Aconchi lên tới 49 độ C hôm 28/6.

>>> Đọc tin thế giới mới nhất trên báo VietNamNet