Natalie Portman ăn gian chiều cao khi làm Thor mới

Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét) là bom tấn mới nhất của vũ trụ Marvel ra mắt toàn cầu từ 8/6. Đây cũng là bộ phim riêng thứ 4 sau Thor (2011), Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017) làm về nhân vật thần sấm Thor. Tập phim đón sự trở lại của Natalie Portman - nữ diễn viên sinh năm 1981 vào vai Jane - người Thor yêu. Tuy nhiên ở Thor: Love and Thunder, nữ diễn viên từng đoạt Oscar sẽ còn xuất hiện với tạo hình của 'Thần sấm nữ' Mighty Thor với ngoại hình to lớn, khả năng ra đòn không kém Thor.

Natalie Portman trong buổi ra mắt 'Thor: Love and Thunder' tại London, Anh ngày 5/6.

Vốn là nữ diễn viên có ngoại hình bé nhỏ, chiều cao khiêm tốn chỉ 1m6 nên dĩ nhiên khi xuất hiện trong tạo hình to lớn và vạm vỡ của Mighty Thor trong Thor: Love and Thunder do Taika Waititi đạo diễn, nhiều người đã bất ngờ với sự thay đổi của Natalie Portman. Nhờ kỹ thuật đặc biệt và góc máy riêng, trên phim khán giả thấy Mighty Thor có vóc dáng ngang ngửa với tài tử Chris Hemsworth vốn cao lồng lộng và cơ bắp cuồn cuộn trong vai Thor. Natalie Portman trong Thor: Love and Thunder cao tới hơn 1m8, chỉ kém Chris Hemsworth khoảng 10 cm dù thực tế ngoài đợi cô thấp hơn đàn em tới 30 cm.

Vóc dáng của Natalie Portman trong vai Mighty Thor không quá chênh lệch với Thor của Chris Hemsworth trong phim.

Đạo diễn Taika Waititi ngay từ đầu quá trình sản xuất đã muốn Natalie Portman quay lại phần thứ 4 này bởi nhân vật Jane Foster do cô đảm nhiệm ở 2 phần đầu của Thor khó mà thay thế bởi diễn viên khác. Tuy nhiên thách thức đặt ra là Mighty Thor lại quá cao lớn trong khi Natalie Portman lại có vóc dáng nhỏ bé.

“Tôi nghĩ nếu Taika đều nghị tôi làm bất cứ điều gì cho vai này tôi cũng sẽ đồng ý. Lý do bởi tôi là một fan bự của anh ấy. Tôi thấy mình có may mắn hiếm có là được đóng một nhân vật cao hơn 1m8 trong khi bản thân chỉ cao 1m6. Do vậy việc của tôi chỉ là tưởng tượng rằng bản thân mình thật cao lớn. Và tất nhiên, tôi cũng phải tập thể lực càng nhiều càng tốt", Natalie Portman.

Để chuẩn bị cho vai này, nữ diễn viên từng đoạt Oscar đã phải tập luyện suốt 10 tháng, tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt nhằm hóa thân thành Mighty Thor mạnh mẽ và khí chất trong Thor: Love and Thunder. Hàng ngày Natalie Portman phải có mặt ở phòng gym từ 6 giờ sáng để tập luyện trong thời gian dài, nâng tạ 10 kg và cố gắng để có cơ bắp thật. Kết quả, cô mang lên màn ảnh hai hình ảnh đối lập, một Jane Foster yếu đuối, mong manh và một Mighty Thor mạnh mẽ, cả hai nhân vật đều tạo ấn tượng cho khán giả.

Thor: Love and Thunder với sự trở lại của Natalie Portman và Chris Hemsworth trong một tập phim vô cùng hài hước được đầu tư lên đến 250 triệu USD. Phim đặt mục tiêu thu về 150 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ ngay dịp cuối tuần này. Tại Việt Nam, Thor: Love and Thunder ra rạp từ 7/7 và đã chạm mốc 34 tỷ đồng tính đến chiều 9/7.

An Na