Natalie Portman mặc váy ngắn cùng chồng ra mắt bom tấn 'Thor: Tình yêu và sấm sét'

Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét) ra mắt toàn cầu từ 8/6 tới. Bom tấn siêu anh hùng vừa có buổi ra mắt tại London, Anh ngày 5/6 với sự góp mặt của dàn diễn viên. Natalie Portman xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với chiếc đầm ngắn đỏ rực hở vai của Dior.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 từng đoạt Oscar với Black Swan (2010) tạo điểm nhấn cho set đồ với đôi sandal đỏ quai mảnh và chiếc mũ hoa đội đầu. Thor phiên bản nữ trên màn ảnh trang điểm đậm, tươi cười trên thảm đỏ khi khoác tay chồng tới buổi công chiếu Thor: Love and Thunder.

Natalie Portman vui vẻ tạo dáng với các bạn diễn Tessa Thompson, Pom Klementieff. Tuy nhiên Chris Hemsworth, nam chính của phim trong vai Thần Sấm Thor vắng mặt tại sự kiện này. Chính vì thế 'Thần sấm nữ' Natalie Portman trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ.

Thor: Love and Thunder do Taika Waititi đạo diễn, là bộ phim riêng thứ 4 khai thác nhân vật Thor trên màn ảnh trong vũ trụ MCU tiếp theo Thor (2011), Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017). Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các fan phải đợi tới 5 năm mới có thể thưởng thức bom tấn Thor: Love and Thunder.

Tuy nhiên Natalie Portman trong vai Jane Foster - người yêu của Thor chỉ xuất hiện trong hai phần đầu tiên. Như vậy phải tới 9 năm nữ diễn viên mới quay lại đồng hành bên Chris Hemsworth và lần này cô sẽ vào cả vai Jane và Mighty Thor - thần sấm phiên bản nữ.

Natalie Portman và Chris Hemsworth trong 'Thor: Love And Thunder'.

An Na