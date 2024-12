Theo đó, gần đây, qua công tác theo dõi, giám sát đối với các dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phát hiện trên dịch vụ Netflix đang cung cấp nhiều chương trình được phân loại là chương trình truyền hình, chương trình truyền hình thực tế về thể thao, ẩm thực & du lịch, đám cưới & tình yêu ví dụ: Love on the Spectrum - Tình yêu trên phổ tự kỷ; Down For Love - Hội chứng yêu; Love on the Spectrum Australia - Tình yêu trên phổ tự kỷ Úc; Longest Third Date - Cuộc hẹn thứ ba dài nhất...

Netflix sẽ không cung cấp các chương trình truyền hình tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Dịch vụ Netflix là hoạt động phổ biến phim trên môi trường mạng, được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh. Trên dịch vụ Netflix chỉ được cung cấp các bộ phim đã thực hiện phân loại và có thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh.

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, ngày 12/12/2024 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ các chương trình được phân loại là chương trình truyền hình trên dịch vụ Netflix.

Tiếp sau đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã tổ chức họp, phổ biến pháp luật về dịch vụ phát thanh, truyền hình và làm rõ những vấn đề Công ty Netflix quan tâm liên quan đến quy định hiện hành ở lĩnh vực dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty Netflix đã chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý về việc điều chỉnh nội dung dịch vụ và gỡ bỏ các chương trình truyền hình.

Cụ thể, kể từ ngày 23/12/2024, Công ty Netflix cam kết chỉ phổ biến phim trên dịch vụ Netflix theo quy định của pháp luật về điện ảnh.