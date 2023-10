New York Café nằm trong khuôn viên của khách sạn Boscolo. Trước đây, tòa nhà này từng được gọi là cung điện New York. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Alajos Hauszmann cùng Flóris Korb và Kálmán Giergl. Công trình chính thức mở cửa vào ngày 23/10/1894.

Khi chiến tranh thế giới lần I và II bùng nổ, nhiều quán cà phê nổi tiếng ở Budapest gồm cả New York Café hoặc bị đóng cửa hoặc bị phá hủy. Năm 2001, tập đoàn Boscolo mua lại toàn bộ tòa nhà nơi New York Café tọa lạc để biến nó thành một khách sạn năm sao đồng thời triển khai việc bảo vệ Di sản Văn hóa Hungary này.

Ngày nay, tòa nhà này trở thành khách sạn Boscolo Budapest và là công trình tiêu biểu cho phong cách kiến trúc cuối thế kỉ 19.

Quán cà phê 129 tuổi này được trang trí theo phong cách Phục hưng của Ý với trần nhà cao, các bức bích họa của các danh họa nổi tiếng Gusztav Mannheimer và Ferenc Eisenhut. Bên cạnh đó, trần của New York Café phủ đầy đèn thủy tinh nhập từ Venice lấp lánh, lan can chạm khắc, cột đá cẩm thạch và các thiên thần được trưng bày khắp nơi.

Trong khuôn viên quán cà phê còn có những tượng đài phun nước, đi sâu hơn nữa là các đèn chùm Venetian được chạm khắc tinh xảo. Nhiều người đã so sánh quán cà phê này như cung điện thứ hai của vua Bavarian Louis II. Thậm chí, đạo diễn Wes Anderson đã đến New York Café nhiều lần, lấy cảm hứng cho lối kiến trúc trong bộ phim The Grand Budapest Hotel của ông.

Theo khảo sát của CNN, thời điểm trước dịch mỗi ngày quán cà phê này đón khoảng 2.000 khách từ khắp nơi trên thế giới.

Đến New York café sớm hay muộn thì khách vẫn phải xếp hàng. Dù còn nhiều bàn trống nhưng vẫn phải xếp hàng kiên trì chờ sự sắp xếp của nhân viên phục vụ. Song không bao giờ phải hối tiếc khi bỏ ra khá nhiều thời gian để chờ đến lượt được mời vào bàn.

Đồ uống ở đây rất phong phú. Bánh ngọt cũng vậy. Quán có cả đồ ăn trưa. Nhưng đa phần khách vào đây đều gọi cà phê, trà và bánh ngọt.

Ngày nay, địa điểm này còn tổ chức các buổi hòa nhạc đỉnh cao với dàn nghệ sĩ nổi tiếng cả trong nước và quốc tế.

