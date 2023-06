Ngày 24/6, người đứng đầu Uỷ ban về Pháp luật, Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Andrey Klishas, cho hay tất cả các quy định cần thiết để đưa những kẻ tổ chức các cuộc nổi dậy ra trước công lý đều có sẵn trong Bộ Luật Hình sự của Liên bang Nga, không cần phải sửa đổi luật hiện hành.

Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn TASS rằng có cần sửa đổi khẩn cấp luật pháp sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Klishas nói: “Bộ Luật Hình sự có tất cả các quy định cần thiết để đưa những kẻ tổ chức các cuộc nổi loạn ra trước công lý”. Ông cũng cho biết thêm Văn phòng Tổng Công tố và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đưa ra các tiêu chuẩn pháp lý cho tất cả các vụ việc đã xảy ra.

Trụ sở tập đoàn quân sự Wagner ở Saint Petersburg bị bao vây. Ảnh: Sky News

Trong khi đó, trên kênh Telegram, ông Klishas nhấn mạnh Tổng thống Putin có quyền đưa ra những quyết định khó khăn nhất để khôi phục luật pháp và trật tự ở Nga.

Chính quyền vùng Rostov của Nga cho hay, tất cả các bệnh viện và cơ sở xã hội khác trong vùng này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Trước đó, Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev tuyên bố huỷ bỏ các sự kiện lớn được lên kế hoạch ở Rostov-On-Don vào cuối tuần và kêu gọi người dân hạn chế đến trung tâm thành phố này.

Trong khi đó, chính quyền vùng Lipetsk của Nga đã yêu cầu người dân ở yên trong nhà vì lý do an ninh. Thông báo trên mạng xã hội của chính quyền vùng Lipetsk nêu rõ: “Để đảm bảo luật pháp và trật tự cũng như sự an toàn của công dân vùng Lipetsk, chính quyền vùng yêu cầu người dân không rời khỏi nhà nếu không có việc khẩn cấp và hạn chế đi lại bằng phương tiện giao thông cá nhân hoặc công cộng”.

Theo TTXVN