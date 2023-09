Chiều 24/9, tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Q. tử vong. Ảnh: Phúc Hiếu

Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.C.Q. (SN 2008, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, TT-Huế).

Thông tin ban đầu cho biết, trưa cùng ngày, anh Q. điều khiển xe máy BKS: 43K – 564.xx lưu thông theo tuyến QL1A hướng TT-Huế vào TP Đà Nẵng.

Khi đến vị trí Km 854+600 thuộc địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) xe máy do Q. điều khiển xảy ra va chạm với một xe máy khác mang BKS: 43E1-564.xx do anh V.Q.H. (SN 2001, trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm lái, chạy cùng chiều.

Sau va chạm, anh Q. ngã xuống đường thì bất ngờ bị xe tải đầu kéo BKS: 81H-025.xx kéo theo rơ moóc 81R-011.xx, do tài xế V.N.D. (SN 1986, trú tại Cửu An, An Khê, Gia Lai) điều khiển, chạy cùng chiều phía sau cán qua người.

Vụ tai nạn khiến anh Q. tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng.