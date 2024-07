Đêm diễn được chia làm 2 phân khúc mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

Khán giả được trải nghiệm nâng dần từ khởi đầu là những hình ảnh, thiết kế cho mẫu nhí đẹp mắt nhưng vẫn giữ nét ngây thơ trong sáng, mẫu teen đang tuổi đẹp rực rỡ.

Phần hai là những mẫu thiết kế đẹp mắt, táo bạo với gu thẩm mỹ tinh tế và sự hiểu biết sâu sắc của người phụ nữ hiện đại.

Những mẫu thiết kế của Valentines Vân Nguyễn và Dian Carina.

Một số mẫu nhí và mẫu teen trình diễn trong chương trình.

Sự kết hợp của hai NTK trẻ thu hút sự chú ý của giới mộ điệu thời trang không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế với khả năng sáng tạo và phong cách độc đáo.

Phần 2 của BST với những thiết kế táo bạo, ấn tượng dành cho nhưng người phụ nữ tự tin, thành đạt.

NTK Valentines Vân Nguyễn và Dian Carina cam kết định nghĩa lại tiêu chuẩn về thời trang trong nước, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ thời trang toàn cầu.

NTK Dian Carina cùng các mẫu nhí trình diễn rất tự tin.

Be Your Best fashion show (BYB) là một dự án thời trang, được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho những người mẫu trẻ và nhà thiết kế có tham vọng thể hiện tài năng và đam mê của mình. Đây cũng là lần thứ hai sự kiện được tổ chức, hướng tới xây dựng một sân chơi đẳng cấp và chuyên nghiệp cho làng thời trang Thủ đô.

Chapter II, với chủ đề Stella mang trong mình thông điệp sâu sắc rằng mỗi cá nhân đều là những ngôi sao, mỗi người đều có khả năng toả sáng và ghi dấu ấn riêng biệt. Đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang đơn thuần mà còn là một không gian giao lưu, học hỏi và truyền cảm hứng cho cả giới chuyên môn lẫn người yêu thời trang.

NTK Valentines Vân Nguyễn chia sẻ: "Tôi tin rằng viễn cảnh đưa các sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là thời trang chất lượng cao được sản xuất ngay tại Việt Nam đến tay người tiêu dùng là một mục tiêu khả thi. Đây là điều chúng tôi đang nỗ lực phát triển và hoàn thiện từng ngày".

Linh Chi

(Ảnh: BTC)