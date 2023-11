Như một thói quen, mỗi khi thu về, anh Lương Văn An (sinh năm 1988, đang sống và làm việc tại thủ đô Bratislava, Slovakia) lại đem theo máy ảnh, rong ruổi khắp các nẻo đường, ghi lại những khoảnh khắc bình yên và thơ mộng.

Mùa thu năm nay, anh An quyết định “bấm máy” ở Windmill Kunkovice - miền quê nằm tít sâu ở vùng Zlín, Cộng hòa Séc và Súľovské Skaly - khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời và nổi tiếng ở Slovakia.

Anh An chọn đến Súľovské Skaly ở Slovakia trước. Để đến khu bảo tồn này, anh phải lái xe 220km, trong khoảng 2 giờ. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nổi tiếng. Năm 1971, khu vực này được công nhận là khu dự trữ thiên nhiên cấp quốc gia với diện tích 543ha, được đông đảo khách du lịch săn đón hàng năm.

Súľovské Skaly có đặc điểm địa hình nổi gồ ghề, khác biệt với độ cao 867m so với mực nước biển. Nơi này tập trung nhiều hình dạng địa mạo như tháp đá gấp khúc, vách đá dựng đứng, gò đất hình thù độc đáo.

"Ở khu vực Đông Âu, những cung đường đèo uốn lượn giữa hàng cây thay lá khi vào thu luôn khiến du khách say đắm. Lá vàng rụng trái kín hai bên đường. Thời tiết ở đây mùa này khá ấm, nắng nhẹ, thích hợp để đi chụp ảnh hay du lịch", anh An chia sẻ.

"Nhưng du khách tới đây phải xác định biết leo núi, đủ sức khỏe thì mới trải nghiệm hết vẻ đẹp thiên nhiên”, anh An nhấn mạnh.

Cũng theo lời anh An, Súľovské Skaly là khu vực thung lũng, phía dưới có một ngôi làng người dân sinh sống, xung quanh là núi cao. Nhìn tổng quan, vẻ đẹp nơi đây hoang dã và trong trẻo.

"Cảnh đẹp và yên bình nhưng muốn có ảnh đẹp thì buộc mình phải leo lên thật cao. Mình cần tới hai ngày mới lặn lội chụp được những góc đẹp nhất ở đây, mất đâu đó 800km chạy xe. Nơi này vào cuối tuần khá đông vì lượng khách đến trải nghiệm leo núi, ngắm cảnh rất nhiều”, anh An cho hay.

Một trong những tấm ảnh anh An tâm đắc nhất tại đây là bức ghi lại hình ảnh vách núi thẳng đứng. Khi leo tới điểm chụp, anh không may bị trượt ngã, làm rơi máy ảnh. "Rất may là tôi và thiết bị đều không sao. Hơi vất vả nhưng thành quả là một khung cảnh ấn tượng, một bức ảnh đặc sắc", anh An chia sẻ.

Sau khi hoàn thành bộ ảnh ở Súľovské Skaly, anh An bắt đầu đến với Windmill Kunkovice, ngôi làng nhỏ thơ mộng, yên bình ở Cộng hoà Séc, tách biệt hoàn toàn với những thành phố châu Âu náo nhiệt. “Mình chọn nơi này vì nó cũng khá gần nơi mình ở. Mình từng chụp ảnh ngôi làng vào mùa xuân nên muốn chứng kiến, ghi lại thêm khoảnh khắc khi vào thu”, anh An chia sẻ.

Windmill Kunkovice chỉ có khoảng 80 dân cư sinh sống. Ngôi làng này có hình thức là những thửa ruộng bao la tiếp nối nhau, điểm xuyết bởi màu vàng, màu xanh của cây cối, hoa lá. Thoạt nhìn, những thửa ruộng ở đây cũng có nét tương tự như những thửa ruộng bậc thang tại vùng cao của Việt Nam.

Cũng theo lời anh An, ánh sáng ở đây khi vào thu rất dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp, trong lành, không lẫn bụi bẩn phố thị. Anh An di chuyển đến ngôi làng này khoảng 134km, trong đó có 50km là đường đèo và đường làng, vừa di chuyển vừa có thể ngắm trọn vẹn quang cảnh hai bên.

"Vì chạy xe một mình nên những đoạn đường đèo đẹp, thơ mộng thì mình không thể ghi lại được. Mùa thu năm nay Windmill Kunkovice mưa nhiều hơn những năm trước. Tuy nhiên cứ sau mỗi cơn mưa như thế lại cảm thấy khí trời dễ chịu, trong lành và mát mẻ hơn rất nhiều”, anh An chia sẻ.

Tổng chi phí chuyến săn ảnh của anh An khoảng 5 triệu đồng. “Số tiền này đã bao gồm cả chi phí xăng xe, ăn uống nhẹ lấy sức. Cả hai khu trên đều được tham quan miễn phí. Vì mình đi với mục đích tham quan, chụp ảnh chứ không phải tận hưởng nghỉ dưỡng nên chi phí khá rẻ so với mặt bằng chung”, anh An cho hay.

Như Khánh - Tố Như (Ảnh: Lương An)