Với cảm hứng từ bộ phim: "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" kiến trúc sư Vũ Anh Việt (Hà Nội) cùng các cộng sự đã tạo nên biệt thự mang đậm dấu ấn cá nhân cho gia chủ.

Đây là căn biệt thự song lập ở Hưng Yên với tổng diện tích mặt sàn xây dựng 300 m2, diện tích sân vườn 140 m2. Thiết kế mang tinh thần đơn giản mộc mạc của các trang trại ven biển kết hợp cùng 1 số chi tiết cổ điển của miền Nam nước Mỹ, cùng gam màu pastel lãng mạn khiến không gian mang đậm chất điện ảnh.

Công trình xây ba tầng. Tầng một gồm không gian khách bếp, khu vực bàn ăn ngoài trời, phòng vệ sinh chung, khu vực bếp ướt và kho bên ngoài. Hệ thống cửa kính lớn được sử dụng để thu tối đa ánh sáng vào nhà.

Màu sắc chủ đạo của căn nhà là trắng, kem, xanh nước biển. Khu bàn ăn ở nhà kính dễ dàng kết nối với sân vườn, tạo không gian lãng mạn.

Khu vực tiền sảnh với tủ console màu xanh được chạm trổ cùng chân con tiện sơn màu gỗ giả cổ đầy sang trọng.

Lò sưởi giả gắn máy sưởi điện làm tăng tính thẩm mỹ và cổ điển cho phòng khách.

Không gian bếp đầy đủ công năng, thiết bị nấu nướng như: Lò nướng, lò vi sóng, pha chế cho đến hệ thống máy rửa bát, lọc nước...

Phòng ngủ master lớn, nơi làm việc, thay đồ. Phòng ngủ được kết nối trực tiếp với phòng làm việc bằng hệ thống cửa trượt.

Phòng tắm với lắp bồn tắm thủy lực mát xa, giúp gia chủ thư giãn tại nhà. Khu vực chậu rửa đôi cùng tủ phụ được chia đôi hai khoang.

Phòng ngủ nhỏ dành cho em bé và một phòng tắm khép kín bên trong.

Quỳnh Nga

