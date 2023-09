Hãy cùng nhìn lại nơi này khi tất cả còn chưa vỡ vụn, và cùng tìm hiểu xem liệu có an toàn khi du lịch đến Maroc ở thời điểm hiện tại.

Không phải ngẫu nhiên mà Marrakech (Marrakesh) được gọi là “tâm hồn”, là “trái tim”, là "viên hồng ngọc" của Maroc. Miền đất với kiến trúc màu sắc đặc trưng được gọi là “thành phố đỏ”, là điểm du lịch nổi tiếng nhất của vương quốc này. Được hình thành từ năm 1062, Marrakech có khu thành cổ hơn 1.000 năm tuổi, với những tòa nhà bằng đá sa thạch đỏ được xây dựng từ những năm 1122 – 1123. Khu thành cổ này còn được gọi là medina, quyến rũ với những khu chợ như mê cung nhộn nhịp. Mùi gia vị, hương bánh mì, bánh ngọt, mứt, mùi da từ các xưởng thuộc da, mùi thịt cừu nướng… quyện vào nhau trong bầu không có đôi phần huyền bí.

Một lối vào trong khu thành cổ (medina) ở Marrakech, Vương quốc Maroc. (Ảnh: Hạ Phương)

Marrakech dường như đem lại cảm giác “quá tải”, nhưng cực kỳ thích hợp với những ai ưa thích sự nhộn nhịp, tự do, thích để mình lạc bước hơn là đi theo một kế hoạch chỉn chu. Hơn tất cả, càng đi sâu, len lỏi qua những con ngõ nhỏ chỉ dành cho một người, 2 bên là những bức tường đỏ cao vút, du khách như bước vào một thế giới khác, với mỗi ngã rẽ lại chứa đựng một viên ngọc quý, và qua đó, thấy rõ hơn vẻ đẹp đa diện của thành phố này, từ lịch sử nghìn năm, những kỳ quan kiến trúc, những di sản văn hoá, nghệ thuật ẩm thực quyến rũ cùng sự thân thiện đến bất ngờ của người dân nơi đây.

Những kỳ quan kiến trúc và văn hoá

Kiến trúc tráng lệ của nhà thờ Hồi giáo Koutoubia. (Ảnh: Hạ Phương)

Thành phố tự hào có những kỳ quan kiến trúc mang tính biểu tượng như nhà thờ Hồi giáo Koutoubia đầy cảm hứng. Đứng sừng sững trên nền trời, công trình kiến trúc tráng lệ này là minh chứng cho lòng sùng đạo tôn giáo và thiết kế phức tạp của thành phố. Trong trận động đất ngày 8/9, nhà thờ này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Vườn Majorelle là một trong những khu vườn lịch sử nổi tiếng nhất Marrakech có từ năm 1924. (Ảnh: Hạ Phương)

Yves Saint Laurent, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Pháp đã mua lại và phát triền khu vườn này. (Ảnh: Hạ Phương)

Vườn Majorelle, do họa sĩ người Pháp Jacques Majorelle tạo ra, là một viên ngọc văn hóa khác. Với những tòa nhà màu xanh rực rỡ và những kỳ quan thực vật kỳ lạ, ốc đảo yên bình này mang đến sự nghỉ ngơi tách biệt khỏi thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Vườn Majorelle được mệnh danh là một trong những khu vườn đẹp nhất thế giới.

Medina huyền bí

Quảng trường Jemaa el-Fnaa của thành cổ Marrakech, lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Dù là ban ngày hay ban đêm, đây cũng là nơi du khách đổ về để thưởng lãm bầu không khí hào sảng, vui tươi cùng vô vàn sắc màu lung linh. (Ảnh: Hạ Phương)

Khu thành cổ của Marrakech – medina huyền bí có nhiều bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, nơi tái hiện không gian của nghề dệt thảm truyền thống.

Những ngõ nhỏ hun hút đem đến cả một không gian tựa như cổ tích. (Ảnh: Hạ Phương)

Từ đồ gốm, dệt may, đèn đến đồ trang sức, du khách sẽ đắm chìm trong vẻ đẹp và sự đa dạng của nghề thủ công ở Maroc. Những nét cổ xưa, nhiều bí ẩn này đã truyền cảm hứng cho các nhà làm phim ở Hollywood khi tái dựng bối cảnh cho tác phẩm live - action Aladdin và cây đèn thần.

Cuộc sống của người dân địa phương và nhịp bước của khách du lịch hoà vào nhau trong thành cổ tấp nập. (Ảnh: Hạ Phương)

Đừng cảm thấy bất ngờ khi bắt gặp những chú rắn hổ mang trong khu phố cổ Marrakech. (Ảnh: Hạ Phương)

Một trong những trải nghiệm khó có thể tìm thấy ở nơi khác nhưng riêng có tại Marrakech, đó là khi du khách có thể cảm nhận thành phố này bằng cả khứu giác. Mùi gia vị nồng nàn của những hồi, quế, đinh hương, hương thảo, saffron, mùi của mứt chà là, nho khô, mùi của những mẻ bánh mới ra lò, mùi của những thùng oliu muối mặn, mùi da trong xưởng thuộc… Len lỏi trong thành cổ, hít hà mùi không khí đặc trưng, và đôi khi, mắc cả với những người bán hàng địa phương, du khách thấy mình như dạo bước vào câu chuyện cổ tích nghìn năm về trước. Và đừng quá bất ngờ khi bạn thấy những chú rắn hổ mang trong khu phố cổ. Có thể chúng đang nghỉ ngơi chờ đến lúc biểu diễn theo tiếng nhạc của những người thổi kèn, đánh trống.

Ẩm thực quyến rũ

Những tiệm bán mứt, hoa quả sấy cao hơn người thế này luôn thu hút những vị khách hảo ngọt. (Ảnh: Hạ Phương)

Bạn có thể tìm thấy ẩm thực truyền thống của Maroc tại chính Marrakech, dù là trong những quán nhỏ ven đường hay ở nhà hàng sang trọng. Đó là sự pha trộn hấp dẫn giữa hương vị và gia vị, mời gọi du khách thưởng thức một cuộc phiêu lưu ẩm thực. Từ món tagines thơm ngon cho đến món couscous thơm phức, từ thịt cừu nướng đến các loại bánh ngọt, mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về truyền thống ẩm thực Maroc được truyền qua nhiều thế hệ.

Giữa những bức tường thành màu đỏ, Marrakech cũng không thiếu những sắc màu hoa cỏ dịu dàng. (Ảnh: Hạ Phương)

Nhà dân nằm xem kẽ với những riad lộng lẫy, đưa du khách vào thế giới cổ tích với cây đèn thần. (Ảnh: Hạ Phương)

Marrakech là một thành phố làm say đắm tất cả những ai ghé thăm. Có thể tình yêu ấy không đến nhanh một cách nồng nhiệt, nhanh chóng, nhưng đủ để khi rời xa, mỗi một du khách đều thấy yêu hơn mảnh đất này. Như có ai đó từng nói, Marrakech, bằng sự quyến rũ, thêm một chút ma thuật huyền bí, tạo nên bùa chú, để người đến rồi đi nhưng vẫn mãi vấn vương mảnh đất này.

Có nên đến Marrakech và đi du lịch Maroc vào lúc này?

Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia bị thiệt hại trong động đất. Medina của Marrakech cũng chịu thiệt hại nặng nề trong thảm hoạ, nhất là những công trình di sản có tuổi đời hàng trăm năm. ( Ảnh: Aajenglish.tv)

Trong trận động đất xảy ra vào tối muộn ngày 8/9, Marrakech chỉ cách tâm chấn khoảng 72 km. Do đó, thành phố này hiện đang gánh chịu những hậu quả nặng nề, với các toà nhà bị hư hại, sụp đổ. Phần lớn thiệt hại nằm ở khu trung tâm (thành cổ medina). Nhiều người lo ngại về sự an toàn khi du lịch đến Maroc trong thời điểm này. Các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra và nếu kế hoạch đi du lịch của bạn có liên quan đến Marrakech, tốt nhất nên kiểm tra lại thông tin từ chính quyền địa phương cũng như các tour du lịch bản địa. Nhìn chung, thành cổ Marrakech sẽ nằm trong khu vực cứu hộ, nên trong vòng 1 vài tuần tới, du khách không nên mạo hiểm đến đây. Dù vậy, là một thành phố phát triển chủ yếu nhờ du lịch, chắc chắn, sự chờ lại của du khách sẽ được chào đón khi nơi đây đáp ứng đủ điều kiện an toàn và hợp lý.

Theo tờ The Sunday Times, thành phố biển tuyệt đẹp Essaouira, cách Marrakech gần 3 tiếng lái xe, là điểm đi – về trong ngày từ Marrakech không bị ảnh hưởng nhiều. Các thành phố lớn khác, cũng là những điểm du lịch nổi tiếng như Casablanca, Rabat, Fes và Tangier không bị ảnh hưởng bởi động đất. Phần còn lại của Maroc hầu như không ảnh hưởng, nên bạn có thể cân nhắc về chuyến đi của mình, dựa trên các khuyến cáo du lịch của nước sở tại.