Với nhiều người, Maroc đơn giản chỉ là một quốc gia châu Phi nghèo, bé nhỏ và có lẽ, theo cách nghĩ chung, khô cằn, oi bức. Gần đây nhất, Maroc được biết đến như một quốc gia vô danh làm nên những chiến tích tại World Cup 2022. Nhưng khi đã in dấu chân lên mảnh đất này, người lữ khách hẳn sẽ nhận ra, đây là một viên ngọc quý của lục địa đen, không chỉ ở cảnh sắc đa dạng, hùng vĩ, nên thơ, mà còn ở những nét văn hoá đặc sắc được lắng lại qua hàng nghìn năm gìn giữ.

Có nhiều cách và góc nhìn để khám phá Ma-rốc, có thể là văn hoá, ẩm thực, lịch sử… nhưng đặc sắc và dễ dàng hơn cả, hãy thử dọc ngang đất nước này với cung đường của ngàn vạn sắc màu.

Casablanca – Thành phố trắng lãng mạn nét châu Âu

Casablanca, được mệnh danh là “thành phố trắng”, là điểm khởi đầu hoàn hảo cho những cung đường rực rỡ sắc màu ở Ma-rốc. Thành phố nổi tiếng với sắc trắng nên thơ, những tòa nhà cổ cùng ban công gợi nhớ, phảng phất phong vị châu Âu lãng mạn.

Casablanca còn là điểm đến của những trái tim từng thổn thức vì bộ phim kinh điển Casablanca (Chuyện tình thế chiến) hay ca khúc Casablanca. Đừng quên đặt chỗ ở Rick’s Café, nơi được mô phỏng theo quán bar nổi tiếng trong bộ phim trên, với từng đường nét kiến trúc, âm nhạc và ẩm thực đều đạt đến sự tinh tế, hài hoà, đưa du khách ngược dòng thời gian về với thời thế chiến, với những bản nhạc trữ tình và cảm hứng tình yêu bất tận.

Ca khúc Casablanca của Bertie Higgins ra đời sau tác phẩm điện ảnh Casablanca (1942) gần 40 năm.

Nội dung và bối cảnh bài hát được lấy cảm hứng từ bộ phim và ca khúc chính 'As Time Goes By' trong phim.



Nhà thờ Hồi giáo Hassan II lộng lẫy và cho phép khách du lịch tự do tham quan. (Ảnh: Hạ Phương)

Casablanca lãng mạn bởi màu trắng tinh khôi, ngay cả một ngôi làng địa phương

ven biển cũng có nét lãng mạn riêng (Ảnh: Hạ Phương)

Marrakesh - Thành phố đỏ sống động, nhiệt tình

Quốc kỳ của Maroc khá giống với Quốc kỳ Việt Nam. (Ảnh: Hạ Phương)

Marrakesh là một trong những thành phố di sản nổi tiếng nhất của Maroc, đông đúc, ồn ã với các công trình kiến trúc, nhà ở chủ yếu được sơn màu đỏ. Thứ màu đỏ mà khi tận mắt chứng kiến, bạn sẽ cảm thấy sự nồng ấm, nhiệt thành nhưng không hề tạo cảm giác khó chịu, oi bức trong nắng nè. Những tiệm đổ cổ, dệt may, các cửa hàng gia vị, thảm, gốm sứ đan xen tạo thành một nhịp sống vui tươi và ngập tràn màu sắc.

Hòa vào dòng người trong melina cổ kính, ngang qua những quầy bánh mứt thơm nức mùi mật ong.(Ảnh: Hạ Phương)

Ở trong thành cổ (còn gọi là melina) Marrakesh, người người đi lại tấp nập với hàng ngàn vạn những lối rẽ nhỏ như mê cung, nhưng khuất sau những cánh cổng nhuốm màu thời gian, có thể là cả một thiên đường tựa như giấc mơ cổ tích. Đó là những riad (nhà cổ) giống như trong truyện Ngàn lẻ một đêm, với mái vòm uốn lượn, cổng gỗ tinh xảo, lung linh trong ánh vàng óng ả phát ra từ những chiếc “đèn thần”. Bước vào riad, là bước vào một thế giới khác, mát lạnh, trong lòng, và tách biệt hoàn toàn khỏi sự nhộn nhịp, phồn hoa vốn chỉ được ngăn cách bởi một bức tường cũ kỹ.

Ngắm hoàng hôn buông xuống thành cổ Marrakesh là một trải nghiệm khó quên. (Ảnh: Hạ Phương)

Đắm mình trong bầu không khí sống động, vui tươi như chưa từng chìm vào giấc ngủ, len qua những hàng quán bán đồ thủ công tinh xảo, những góc nhỏ thơm mùi mứt, nhịp chân những chú rắn hổ mang uốn mình theo nhạc hay đơn giản là ngồi trên quán café, nhâm nhi ly trà bạc hà để có trọn một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, rồi ôm lấy sự tĩnh lặng trong màn đêm ở riad… là những trải nghiệm không thể nào quên ở Marrakesh.

Sahara - sa mạc rực rỡ sắc cam

Rong ruổi trên lưng lạc đà xuyên sa mạc Sahara. (Ảnh: Hạ Phương)

Bình minh từ một góc nhìn lạ... (Ảnh: Hạ Phương)

Dĩ nhiên rồi, Sahara là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại quốc gia châu Phi này. Những triền cát miên man chạm đến tận chân trời, miên man một màu cam rực rỡ không thấy điểm dừng… Sahara là tổng hòa của sự hùng vĩ của thiên nhiên với những đường cong mềm mại, gợi cảm được tạo ra từ cát.

Mạnh mẽ, hoang sơ, đôi khi quá khô cằn, nhưng tận mắt chứng kiến, cũng có thể cảm nhận được nét dịu dàng, ngọt ngào riêng có. Rong ruổi cưỡi lạc đà ngắm bình minh hay ráng chiều hoàng hôn, hoà vào nhịp bước chân của những người du mục, hay đơn giản là “nếm thử” những giọt mưa và gió sa mạc quyện vào nhau, để rồi nhung nhớ mãi không thôi chút dư vị của bão cát trên sa mạc ấy. Sahara có thể khiến nhiều người nghĩ Maroc là một đất nước khô cằn, nhưng những đêm nằm dưới túp lều giữa mênh mông cát, bỗng thấy, mảnh đất này cũng có thể rất tình!

Fes- thành phố vàng đậm dấu ấn thời trung cổ

Toàn cảnh thành cổ Fes nhìn từ trên cao trong ráng chiều. (Ảnh: Hạ Phương)

Fes có những xưởng thuộc da tồn tại qua hàng trăm năm. (Ảnh: Hạ Phương)

Fes là một trong những thành cổ lâu đời nhất trên thế giới, mang một vẻ đẹp vĩnh cửu và lưu giữ trọn vẹn những giá trị văn hoá – lịch sử từ những ngày đầu được thành lập, năm 789 sau Công nguyên. Nếu Marrakesh náo nhiệt, sôi động, thì Fes trầm tư, sâu lắng với những bức tường thành, các công trình kiến trúc nhuốm màu vàng nhạt xen lẫn sắc ngà. Đó là lý do vì sao nơi đây được gọi là thành phố "vàng", khi màu của thời gian hoà trọn trong từng hơi thở, nhịp sống của melina này, để nét Ả rập từ thời trung cổ ngưng động và lắng lại.

Tại đây, có trường đại học lâu đời nhất thế giới, lăng mộ của những đấng quân vương lừng lẫy một thời hay những kiến trúc trạm trổ tinh xảo nhất. Bước chân vào cổng của “thành cổ vàng”, len lỏi qua những con ngõ nhỏ hun hút hoàn toàn không có xe cơ giới, chỉ có người mặc áo trùm dài , cùng dê, lừa qua lại, lẫn trong mùi gia vị, mùi hồi, quế, hoa hồng khô và trong tiếng chuông nhà nguyện. Bên cạnh đó, Fes cũng nổi tiếng với những xưởng thuộc da đầy màu sắc, nơi người ghé thăm được phát cho những nhánh bạc hà tươi thơm mát để tạm quên đi mùi da thuộc nguyên sơ và có phần quá… nồng nàn. Và với những điều cổ xưa, gần gũi, nguyên bản như thế, người lữ khách mặc nhiên được ngược dòng thời gian, xuôi về quá khứ.

Làng Chefchaouen – viên ngọc xanh dịu dàng

Chefchaouen tựa như một nốt lặng dịu dàng trong bản nhạc đầy sắc màu của Maroc. (Ảnh: Hạ Phương)

Chefchaouen xứng đáng là điểm kết thúc hoàn hảo cho một chuyến đi dài đầy sắc màu với những nốt thăng, nốt trầm kỳ diệu. Ngôi làng được sơn đủ các tông xanh da trời này tựa như một nốt lặng níu chân người lữ khách, như muốn nói, hãy lưu lại đây thêm một chút nữa, để thấy một Maroc bình yên, lãng mạn đến vô ngần.

Trong lành, tươi mát, tinh khôi chính là những gì có thể hình dung về ngôi làng nhỏ này. Hãy chịu khó bước ra khỏi cửa từ sáng sớm, khi người dân trong làng còn chưa tỉnh giấc, để ôm trọn viên ngọc này vào lòng. Vào khoảng thời gian này, Chefchaouen mang một màu xanh nguyên bản, từ màu tường, màu cửa, những viên gạch lát trên phố cho đến thùng thư và biến áp điện. Muộn hơn một chút, cả ngôi làng tỉnh giấc, tấp nập, bận rộn và đem đến nhiều màu sắc hơn, ví như thêm những tấm thảm treo khắp con ngõ nhỏ.

Những góc nhỏ bình yên và đẹp như tranh ở Chefchaouen. (Ảnh: Hạ Phương)

Ở ngôi làng bé xinh này, hãy để đôi chân lạc bước, trái tim dẫn lối, tìm ra những góc nhỏ bình yên cho riêng mình. Ở đó, có cô bé đang đùa vui bên những những chú mèo bên thềm hay những cậu bé mải mê tâng bóng. Tất cả đều có đôi mắt sâu thẳm và trong veo như biển Địa Trung Hải.

Maroc là thế, lung linh sắc màu và như một bản tình ca càng nghe càng say, càng đi càng thấm. Đâu đó trong hành trình dọc ngang xứ sở này, bạn còn có thể gặp tàn tích một thời của đế chế La Mã, những cánh đồng hoa poppy bạt ngàn, thị trấn Ifrane, một “Tiểu Thuỵ Sĩ” xinh đẹp với tuyết trắng xoá hay những đàn cừu béo mập thẩn thơ bên những cánh đồng lúa mì trập trùng, óng ả.

Trên cung đường khám phá Maroc, không khó để bắt gặp những cảnh thiên nhiên lộng lẫy như thế này. (Ảnh: Hạ Phương)

Chưa đi, vẫn chỉ nghĩ Maroc là quốc gia nằm đâu đó tại châu Phi, nghèo và oi bức. Đến rồi, mới thấy đất nước này gói gọn những gì đặc sắc nhất trong của thế giới trong tay, từ tuyết đến sa mạc, từ lãng mạn đến nhiệt thành, từ biển sâu đến núi cao, từ mảnh đất lạ, đến điều gì đó thân thương không nỡ rời xa.