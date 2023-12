{"article":{"id":"2223867","title":"Ngăn chặn khai thác tận diệt sò lông non bán làm thức ăn cho tôm hùm","description":"Trước tình trạng khai thác tận diệt sò lông non để bán làm thức ăn cho tôm hùm, Bình Thuận yêu cầu ngăn chặn vì sẽ làm suy kiệt nguồn lợi sò lông có giá trị kinh tế cao của vùng biển địa phương, gây thiệt hại lớn cho kinh tế về sau.","contentObject":"<p>Ngày 6/12, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị, thành phố vùng biển trên địa bàn về việc khẩn trương, kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác sò lông non.</p>

<p>UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cao điểm từ giữa tháng 11 đến nay nhiều tàu thuyền nghề lặn trong tỉnh đã đánh bắt sò lông non (kích cỡ từ 2-3cm, nặng 100-120 con/kg) tập kết tại các khu vực bãi ngang, kè, cảng cá thuộc địa bàn huyện Tuy Phong và TP Phan Thiết với số lượng lớn để bán cho thương lái làm thức ăn cho tôm hùm.</p>

<p>Bên cạnh đó, nhiều ngư dân còn khai thác sò lông non đang trong thời kỳ sinh trưởng bán cho một số doanh nghiệp thu mua với số lượng lớn để bán ra các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Phú Yên cho người nuôi tôm hùm.</p>

<p>Tình trạng khai thác, tiêu thụ sò lông non đang diễn ra là hành vi tận diệt nguồn lợi thủy sản, vì lợi ích trước mắt nhưng gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm suy kiệt nguồn lợi sò lông có giá trị kinh tế cao của vùng biển tỉnh Bình Thuận.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-so-long-non-ban-lam-thuc-an-cho-tom-hum-1435.jpg?width=768&s=Mu6ILyW9kEYddMJNqHL2yg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-so-long-non-ban-lam-thuc-an-cho-tom-hum-1435.jpg?width=1024&s=hRKUb1gOIGdWfeaG3YEaKA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-so-long-non-ban-lam-thuc-an-cho-tom-hum-1435.jpg?width=0&s=r3ME3yzY0uwIyKcySD4Vcg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-so-long-non-ban-lam-thuc-an-cho-tom-hum-1435.jpg?width=768&s=Mu6ILyW9kEYddMJNqHL2yg\" alt=\"ngan chan khai thac tan diet so long non ban lam thuc an cho tom hum.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-so-long-non-ban-lam-thuc-an-cho-tom-hum-1435.jpg?width=260&s=zO6jY5xAoqe4E1nOBuAA4A\"></picture>

<figcaption>Người dân mua bán sò lông tại một chợ xã ven biển ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Phanriplus)</figcaption>

</figure>

<p>UBND tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, tình trạng khai thác và tiêu thụ Sò lông non diễn ra công khai là do có sự thay đổi về quy định bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hiện hành so với các văn bản pháp luật đã ban hành trước đây.</p>

<p>Cụ thể, Luật Thủy sản 2017, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có quy định về kích thước khai thác tối thiểu đối với loài sò lông, vì sò lông không thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Do vậy, lực lượng Kiểm ngư, Thanh tra Thủy sản và các cơ quan chức năng không có cơ sở pháp lý để xử lý, xử phạt hành vi khai thác, tiêu thụ, vận chuyển sò lông non.</p>

<p>Để kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác tiêu thụ sò lông non, tận diệt nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại về kinh tế và đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền các hành vi khai thác tận diệt sò lông, gây thiệt hại về kinh tế cho ngư dân.</p>

<p>Trong đó, các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt việc kiểm tra điều kiện hành nghề của tàu cá hoạt động nghề lặn; không cho phép xuất bến nếu không đảm bảo điều kiện hành nghề; xử lý nghiêm các vi phạm. </p>

<p>Điều động tàu kiểm ngư kiểm tra thường xuyên các khu vực bãi sò lông để ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác sò lông non, hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Chỉ đạo Ban quản lý các cảng cá tỉnh không cho phép tàu thuyền lặn bắt sò lông non cập các cảng cá bốc dỡ, tiêu thụ.</p>

<p>Các địa phương vùng biển tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết, tiêu thụ sò lông non tại các bến, bãi ngang trên địa bàn để tuyên truyền ngư dân không khai thác sò lông non, tận diệt nguồn lợi thủy sản.</p>

Bởi, người tiêu dùng toàn cầu “thắt lưng buộc bụng” khiến xuất khẩu các nhóm hàng thuỷ sản của nước ta lao dốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuat-khau-tom-cua-muc-lao-doc-ty-usd-sut-giam-mong-go-o-mua-le-tet-2223815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/xuat-khau-lao-doc-loat-the-manh-ty-usd-that-thu-lon-1251.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:27:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223526","title":"Người dân vùng cao Thanh Hóa thu hàng chục triệu đồng nhờ quýt hôi","description":"Từ loại quả mọc dại trên rừng không ai hái, quýt hoi được người dân ở vùng cao Thanh Hóa trồng tại các vườn, nương rẫy mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-thu-ca-chuc-trieu-dong-tu-moi-vu-quyt-hoi-2223526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-thu-ca-chuc-trieu-dong-moi-vu-tu-quyt-hoi-1254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223888","title":"Giá xăng dầu hôm nay 7/12/2023: Thế giới và trong nước có thể cùng giảm","description":"Giá xăng dầu hôm nay 7/12 trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc, xuống mức thấp nhất 5 tháng, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu. Còn giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-7-12-2023-the-gioi-va-trong-nuoc-co-the-cung-giam-2223888.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-xang-dau-hom-nay-7122023-the-gioi-va-trong-nuoc-co-the-cung-giam-1449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223829","title":"CAO Fine Jewellery mang BST trang sức triệu đô lên sàn diễn Duyên - Yên Tử","description":"Kết hợp với NTK Adrian Anh Tuấn trong BST Duyên tại Yên Tử, CAO Fine Jewellery tìm thấy sự tương đồng trong cảm hứng chế tác, đó là tình yêu với quê hương, tôn vinh văn hóa và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-fine-jewellery-mang-bst-trang-suc-trieu-do-len-san-dien-duyen-yen-tu-2223829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-fine-jewellery-mang-bst-trang-suc-trieu-do-len-san-dien-duyen-yen-tu-1168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223798","title":"‘VinFast mang tầm vóc của doanh nghiệp có thể thay đổi giao thông xanh toàn cầu’","description":"Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh về thông tin Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) kí ý định thư tài trợ 500 triệu USD cho VinFast.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-mang-tam-voc-cua-doanh-nghiep-co-the-thay-doi-giao-thong-xanh-toan-cau-2223798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vinfast-mang-tam-voc-cua-doanh-nghiep-co-the-thay-doi-giao-thong-xanh-toan-cau-1064.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223748","title":"Công bố Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2023","description":"Ngày 06/12/2023, Vietnam Report công bố “Top 10 Công ty uy tín ngành logistics năm 2023”. Lễ vinh danh các doanh nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 01/2024 tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-bo-top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-logistics-nam-2023-2223748.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cong-bo-top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-logistics-nam-2023-868.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223660","title":"Nông dân thắng lớn: Trồng dưa lưới thu 1,5-3 tỷ/ha, làm lúa lãi 83.000 tỷ đồng","description":"Giá lúa tăng mạnh, người nông dân ở miền Bắc thu lãi gần 83.000 tỷ đồng trong năm nay. Nông dân trồng rau màu cũng có một năm bội thu, đặc biệt mô hình trồng dưa lưới cho thu nhập từ 1,5-3 tỷ đồng/ha/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-dan-thang-lon-trong-dua-luoi-thu-1-5-3-ty-dong-ha-lam-lua-lai-83-000-ty-2223660.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nong-dan-thang-lon-trong-dua-luoi-thu-15-3-tyha-lam-lua-lai-83000-ty-dong-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223684","title":"Báo cáo KPMG 2023: Be là nền tảng vận tải công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam","description":"Nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be lần đầu lọt top 10 báo cáo trải nghiệm khách hàng xuất sắc (CEE) 2023 của Việt Nam. Be là thương hiệu bứt phá khi tăng 57 bậc so với năm 2022.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-cao-kpmg-2023-be-but-pha-vao-top-10-trai-nghiem-khach-hang-xuat-sac-2223684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bao-cao-kpmg-2023-be-la-nen-tang-van-tai-cong-nghe-tien-tien-nhat-viet-nam-683.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223651","title":"10 khách hàng doanh nghiệp trúng thưởng chuyến du lịch từ VietinBank","description":"Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Lễ trao thưởng chương trình khuyến mãi “Bảo lãnh vàng - Du lịch sang” cho 10 khách hàng doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-khach-hang-doanh-nghiep-trung-thuong-chuyen-du-lich-tu-vietinbank-2223651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/10-khach-hang-doanh-nghiep-trung-thuong-chuyen-du-lich-tu-vietinbank-696.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223614","title":"BIDV hợp tác ADB, Standard Chartered thúc đẩy tài chính bền vững","description":"BIDV đã trao văn bản hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Standard Chartered (SCB) về thúc đẩy các hoạt động tài trợ xanh, tài chính bền vững trong khuôn khổ hội nghị COP28.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bidv-hop-tac-adb-standard-chartered-thuc-day-tai-chinh-ben-vung-2223614.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bidv-hop-tac-adb-standard-chartered-thuc-day-tai-chinh-ben-vung-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223511","title":"Giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể giảm, xăng RON 95 sẽ hạ lần 4 liên tiếp","description":"Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (7/12) có thể giảm theo giá thế giới. Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng giảm 320-520 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm khoảng 310-410 đồng/lít.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-xang-ron-95-se-ha-lan-4-lien-tiep-2223511.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-xang-ron-95-se-ha-lan-4-lien-tiep-210.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223441","title":"VinFast nỗ lực thúc đẩy khả năng phục hồi chuỗi cung ứng","description":"VinFast là doanh nghiệp duy nhất đến từ Đông Nam Á tham gia phiên toạ đàm “Tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng bền vững” trong khuôn khổ Diễn đàn Thương mại bền vững tại COP28.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-no-luc-thuc-day-kha-nang-phuc-hoi-chuoi-cung-ung-2223441.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vinfast-no-luc-thuc-day-kha-nang-phuc-hoi-chuoi-cung-ung-1367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223245","title":"Giữa lúc giá cao kỷ lục, loại hạt tỷ USD của Việt Nam xuất khẩu ‘chạm đáy’","description":"Giá đang ở ngưỡng cao kỷ lục, song loại hạt thế mạnh của Việt Nam có tháng thứ 2 liên tiếp sụt giảm mạnh trong xuất khẩu. Sản lượng trong niên vụ tới dự báo giảm khoảng 3,5 triệu bao so với ước tính trước đó.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giua-luc-gia-cao-ky-luc-loai-hat-ty-usd-cua-viet-nam-xuat-khau-cham-day-2223245.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/giua-luc-gia-cao-ky-luc-mot-loai-hat-cua-viet-nam-xuat-khau-cham-day-1334.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223350","title":"Giá vàng quanh đỉnh lịch sử: Dân 'đua' chốt lời, cửa hàng cạn tiền mặt trả khách","description":"Giá vàng đang trong chuỗi ngày tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới 74,6 triệu đồng/lượng. Người dân kéo nhau đi bán vàng chốt lời khi giá tăng cao khiến tiệm vàng nhiều lúc cạn tiền mặt trả khách.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-quanh-dinh-lich-su-dan-dua-chot-loi-cua-hang-can-tien-mat-tra-khach-2223350.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-vang-quanh-dinh-lich-su-dan-dua-chot-loi-cua-hang-can-tien-mat-tra-khach-1322.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223421","title":"Giá xăng dầu hôm nay 6/12/2023 tiếp đà lao dốc, lùi xa mốc 80 USD/thùng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 6/12/2023 trên thị trường quốc tế tiếp tục đi xuống. Giá dầu Brent và WTI ngày càng lùi xa mốc 80 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-6-12-2023-tiep-da-lao-doc-lui-xa-moc-80-usd-thung-2223421.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-xang-dau-hom-nay-6122023-tiep-da-lao-doc-lui-xa-moc-80-usdthung-1299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223342","title":"Giá vàng nhẫn giảm nhanh, có loại 'bay' hơn nửa triệu đồng mỗi lượng","description":"Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay giảm mạnh, có thương hiệu giảm tới 650 nghìn đồng/lượng, rời xa mốc 63 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-giam-nhanh-co-loai-bay-hon-nua-trieu-dong-moi-luong-2223342.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-vang-nhan-giam-nhanh-co-loai-bay-hon-nua-trieu-dong-moi-luong-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223320","title":"Kênh kết nối người tiêu dùng quan trọng của Acecook Việt Nam","description":"Các tour tham quan nhà máy dành cho khách hàng trở thành kênh kết nối, gắn kết ý nghĩa giữa Acecook Việt Nam và người tiêu dùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kenh-ket-noi-nguoi-tieu-dung-quan-trong-cua-acecook-viet-nam-2223320.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/kenh-ket-noi-nguoi-tieu-dung-quan-trong-cua-acecook-viet-nam-984.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223239","title":"Thương hiệu camera MobiCAM mở chi nhánh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu","description":"Ngày 03/12, MobiCAM khai trương thêm chi nhánh mới tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu một cột mốc phát triển quan trọng của công ty Mid Việt Nam với thương hiệu MobiCAM.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-chi-nhanh-moi-o-ba-ria-vung-tau-2223239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-chi-nhanh-moi-o-ba-ria-vung-tau-825.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223221","title":"Tranh cãi Gạo ngon nhất thế giới, ban tổ chức công bố gạo ST25 đạt giải nhất","description":"Trước những tranh cãi gạo ST25 hay cả 6 loại gạo của Việt Nam là Gạo ngon nhất thế giới trong gần 1 tuần qua, ban tổ chức cuộc thi hôm nay (5/12) đã lên tiếng công bố gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua đạt giải nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tranh-cai-gao-ngon-nhat-the-gioi-ban-to-chuc-cong-bo-gao-st25-dat-giai-nhat-2223221.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tranh-cai-gao-ngon-nhat-the-gioi-ban-to-chuc-cong-bo-gao-st25-dat-giai-nhat-758.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:17:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223161","title":"Hành trình 10 năm của thương hiệu sơn Takira","description":"Với mục tiêu kiến tạo thương hiệu sơn nước chất lượng, an toàn sức khỏe cho người Việt, sơn Takira đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị trí trên thị trường trong 10 năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hanh-trinh-10-nam-cua-thuong-hieu-son-takira-2223161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hanh-trinh-10-nam-cua-thuong-hieu-son-takira-659.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223087","title":"BSR nhận ‘mưa’ giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi","description":"Ngày 3/12, tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (2022 - 2023), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có 10 giải pháp đạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bsr-nhan-mua-giai-thuong-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-quang-ngai-2223087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-nhan-mua-giai-thuong-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-quang-ngai-292.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223072","title":"Bia Saigon Gold phiên bản Tết Rồng thu hút khách hàng doanh nghiệp","description":"“Quà tặng vàng cho năm Rồng hoàng kim” - Bia Saigon Gold được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng bởi sự mới lạ cả về mặt hình thức lẫn ý nghĩa.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bia-saigon-gold-phien-ban-tet-rong-thu-hut-khach-hang-doanh-nghiep-2223072.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bia-saigon-gold-phien-ban-tet-rong-thu-hut-khach-hang-doanh-nghiep-252.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222846","title":"Tiềm năng bùng nổ của mô hình one-stop shop LaGaia","description":"Trong Shark Tank Việt Nam mùa 6 tập 8, chuỗi thư giãn sức khỏe và làm đẹp thiết yếu cho cả gia đình LaGaia đã thuyết phục thành công Shark Minh Beta ‘chốt deal’ 39 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiem-nang-bung-no-cua-mo-hinh-one-stop-shop-lagaia-2222846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiem-nang-bung-no-cua-mo-hinh-one-stop-shop-lagaia-1422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222835","title":"MSB được The Banker vinh danh là ngân hàng của năm","description":"Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng của năm 2023” do The Banker, ấn phẩm của Tạp chí tài chính uy tín quốc tế The Financial Times trao tặng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/msb-duoc-the-banker-vinh-danh-la-ngan-hang-cua-nam-2222835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/msb-duoc-the-banker-vinh-danh-la-ngan-hang-cua-nam-1432.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222628","title":"Triết lý ‘bổn phận ấm êm’ của công ty thiết kế Len’s Decor","description":"Từ một nhóm nhỏ 3 thành viên, Len’s Decor đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, nội thất. Trên hành trình đó, “bổn phận ấm êm” chính là kim chỉ nam đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/triet-ly-bon-phan-am-em-cua-cong-ty-thiet-ke-len-s-decor-2222628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/triet-ly-bon-phan-am-em-cua-cong-ty-thiet-ke-lens-decor-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

