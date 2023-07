Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải quản lý có địa chỉ tên miền duy nhất tại “https://gplx.gov.vn”. Cùng với việc cung cấp các thông tin liên quan đến giấy phép lái xe như cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, số liệu thống kê về công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép…, trang thông tin này cũng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục xin cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe theo phương thức trực tuyến.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp tục có văn bản đề nghị các bộ: TT&TT và Công an hỗ trợ xử lý các website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe.

Cơ quan này cho biết, những năm gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm ảnh hướng đến uy tín của Bộ Giao thông vận tải.

Chỉ tính từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2022, Bộ Giao thông vận tải đã 4 lần đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ ngăn chặn và xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe. Các cơ quan chức năng ngay sau đó cũng đã kịp thời ngăn chặn, xóa bỏ các website giả mạo. Những website giả mạo đã bị ngăn chặn gồm có: tracuugplxgov.vn, gplxgov.org.vn, tracuugplx.vn, tracuugplxgov.vn, tcgplxgov.vn.

Trang web có tên miền gplxgovn.vn là 1 trong 2 website giả mạo mới bị Bộ Giao thông vận tải đề nghị các bộ: TT&TT, Công an hỗ trợ xử lý. (Ảnh chụp màn hình website ngày 11/7)

Tuy nhiên, trung tuần tháng 6/2023, trên mạng Internet, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp tục phát hiện các website giả mạo khác có giao diện, nội dung tương tự với trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe. Cụ thể là 2 trang web có tên tên miền gplxgovn.vn và gplxgov.com.vn.

Cùng với việc đề nghị Bộ TT&TT, Bộ Công an hỗ trợ ngăn chặn và xử lý các website giả mạo có các tên miền kể trên, Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất 2 bộ hỗ trợ rà soát các website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe trên mạng Internet và có biện pháp ngăn chặn các website giả mạo tương tự có thể xuất hiện trong tương lai.

Theo Bộ Giao thông vận tải, việc này sẽ giúp người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải còn đề nghị Bộ TT&TT, Bộ Công an chỉ đạo các Sở TT&TT, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quản lý website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Hiện tại, cả 2 website gplxgovn.vn và gplxgov.com.vn giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe đều đã bị chặn truy cập. (Ảnh chụp màn hình ngày 18/7)

Với 2 website gplxgovn.vn và gplxgov.com.vn giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe mới được Bộ Giao thông vận tải phát hiện và đề nghị hỗ trợ ngăn chặn, Bộ TT&TT đã giao Thanh tra Bộ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC để hỗ trợ. Trên cơ sở đánh giá với sự phối hợp của VNNIC, Thanh tra Bộ TT&TT đã đề nghị Sở TT&TT địa phương là nơi có địa chỉ liên hệ của chủ thể đăng ký tên miền xem xét, xử lý theo quy định.

Những năm gần đây, hiện tượng lập website giả mạo tên miền các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để phục vụ một mục đích nào đó, thậm chí là lừa đảo, đánh cắp thông tin, tài sản của người dùng đã trở nên tương đối phổ biến.

Đáng chú ý, theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, “Giả mạo trang thông tin điện tử, cơ quan, doanh nghiệp” là 1 trong 24 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam. Cụ thể, sau khi tạo trang web có giao diện gần giống website của cơ quan, doanh nghiệp từ hình ảnh, giao diện và nội dung để người dùng nhầm lẫn, các đối tượng sẽ sử dụng tin nhắn giả mạo thương hiệu với các nội dung yêu cầu người dùng phải truy cập vào liên kết giả mạo. Khi người dùng truy cập vào website giả mạo, khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin dữ liệu của họ sẽ bị đánh cắp phục vụ cho các bước lừa đảo tiếp theo.

Trong 4 tuần từ ngày 12/6 đến ngày 9/7, qua trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam tại địa chỉ canhbao.khonggianmang.vn, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã tiếp nhận hơn 1.200 trường hợp lừa đảo do người dùng phản ánh. Qua kiểm tra, phân tích, NCSC nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của các cơ quan, ngân hàng, sàn thương mại điện tử như giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia, giả mạo website ngân hàng Shinhan Việt Nam, giả mạo các sàn Lazada, Tiki, Shopee…

Để tránh nguy cơ bị tấn công lừa đảo, các chuyên gia khuyến nghị người dùng cần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin của bản thân và tuyên truyền cho bạn bè, người thân biết cách nhận diện và phòng tránh các chiêu thức lừa đảo, để không trở thành nạn nhân của các nhóm lừa đảo trực tuyến.