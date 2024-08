Ngân hàng TNHH Indovina Chi nhánh Đà Nẵng (IVB Đà Nẵng) vừa thông báo về việc tiến hành xử lý tài sản đảm bảo gồm 90 căn hộ chung cư hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (còn gọi là dự án The Pearl Hoian - A Festa Hotel & Resort) thuộc phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Dự án do CTCP Tri Việt Quảng Nam làm chủ đầu tư.

90 căn hộ trên là tài sản đảm bảo cho khoản vay 200 tỷ đồng từ năm 2018 của Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam.

IVB cho hay, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thoả thuận.

IVB Đà Nẵng đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu nhưng đến nay, khách hàng vẫn không trả nợ. Do đó, IVB Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ khoản nợ vay của khách hàng sang nợ quá hạn.

IVB tiến hành xử lý tài sản đảm bảo thông qua đấu giá để thu hồi nợ. Tổng mức giá khởi điểm của 90 căn hộ này là hơn 289 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết có thể bán lẻ từng căn hộ.

Các căn hộ có diện tích từ 47,5-137,7m2, với mức giá khởi điểm tương ứng từ 2,47-5,38 tỷ đồng. Diện tích các căn hộ phổ biến là 63,5m2, 75,6m2 và 137,7m2.

Khu căn hộ thuộc dự án gồm 4 toà chung cư với 218 căn hộ, nằm trong quần thể dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An, gồm 364 phòng khách sạn và 12 biệt thự cao cấp. Dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2019.

Ngoài việc xử lý tài sản đảm bảo nói trên, trước đó, IVB cũng thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Năng lượng Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh). Thời gian thu giữ từ ngày 2/8.

Lý do, Công ty Hưng Thịnh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ cũng như vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm, IVB Chi nhánh Bến Thành thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định.

Tài sản bảo đảm bị thu giữ là xe ô tô Mercedes GLC 300 màu trắng, BKS TPHCM, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng CSGT Công an TPHCM cấp năm 2021 cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Năng lượng Hưng Thịnh.