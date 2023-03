Sau 3 tháng thu giữ tài sản đảm bảo của CTCP Sản xuất và Thương mại THM-CONCRETE, công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ngân hàng Agribank - chi nhánh Tràng An vừa chính thức thông báo bán đấu giá loạt tài sản này.

Loạt tài sản đứng tên CTCP Sản xuất và Thương mại THM-CONCRETE được thế chấp cho các khoản vay tại Agribank - chi nhánh Tràng An bao gồm 40 tài sản là xe ô tô các loại, xe trộn bê tông, máy xúc, máy phát điện, máy đào,...

Cụ thể gồm 1 ô tô con 5 chỗ hiệu Mazda-CX5 BKS 30F-600.41, sản xuất năm 2018; 2 ô tô hiệu Ford Ranger BKS 29H-158.28 và 29H-158.38, cùng sản xuất năm 2018.

Đáng chú ý ,tài sản bị thu giữ còn có số lượng lớn xe trộn bê tông lên tới 30 chiếc, cùng được sản xuất năm 2019 và đều được Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên CTCP Sản xuất và Thương mại THM-CONCRETE.

Ngoài ra, khối tài sản đảm bảo này còn bao gồm 2 máy xúc lật bánh lốp hiệu Liugong, sản xuất năm 2018; 1 trạm trộng bê tông công suất 180m3/h hoạt động từ năm 2018; 1 công trình trạm biến áp 1.000kVA-35(22)/0,4kV hoạt động từ năm 2018; 1 máy phát điện sản xuất năm 2018; 1 hệ thống thiết bị làm mát nước và 1 máy đào bánh xích hiệu HITACHI, sản xuất năm 2018.

Toà nhà trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên phố Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng là nơi đăng ký trụ sở của THM-CONCRETE. (Ảnh: internet).

Tất cả tài sản trên đều mang tên CTCP Sản xuất và Thương mại THM-CONCRETE, được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của chính công ty này. Giá trị của khoản nợ tính đến thời điểm 1/12/2022 là 28,258 tỷ đồng và đang bị Agribank xếp vào nợ nhóm 5 (nợ không có khả năng thanh toán).

Bên bảo đảm là THM-CONCRETE đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo thông báo về việc tự nguyện bàn giao để xử lý thu hồi nợ của Agribank - chi nhánh Tràng An. Do đó Agribank - chi nhánhTràng An đã tiến hành thu giữ loạt tài sản nói trên vào ngày 2/12/2022 để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại hợp đồng bảo đảm đã được ký kết.

Giá khởi điểm cho loạt tài sản nói trên được Agribank đưa ra là 40,895 tỷ đồng. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 22/3/2023.

THM-CONCRETE là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do ông Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) làm Tổng Giám đốc. Công ty có trụ sở tại số 24 phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội (cùng trụ sở với Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Ông Đỗ Hoàng Việt từng là Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và đại diện theo pháp luật của một loạt công ty.

Về Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại THM-CONCRETE, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2018, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.