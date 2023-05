Loạt tài sản thuộc sở hữu của vợ chồng "trùm" xăng giả Trịnh Sướng vừa được Agribank Sóc Trăng rao bán có tổng mức giá khởi điểm 34,35 tỷ đồng, gồm 14 quyền sử dụng đất.

Cụ thể, 2.618,3 m2 đất tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (trên đất có cây xăng), giá khởi điểm 7,32 tỷ đồng. Cùng với đó là 29.997 m2 đất nuôi trồng thuỷ sản tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu), giá khởi điểm 2,25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có 88.000 m2 đất cũng tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, bao gồm đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây lâu năm, giá khởi điểm 6,71 tỷ đồng.

1.944 m2 đất tại ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa (thị xã Vĩnh Châu) giá khởi điểm 3,37 tỷ đồng.

'Trùm' xăng giả Trịnh Sướng. (Ảnh: Thanh Phương)

Ngoài ra là các mảnh đất như 750 m2 đất ở lâu dài tại ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng), giá khởi điểm 6,13 tỷ đồng; 750,9 m2 đất ở lâu dài tại khóm Vĩnh An, Phường 2 (thị xã Vĩnh Châu), giá khởi điểm 3,18 tỷ đồng; 3.013 m2 đất ở lâu dài tại khóm Vĩnh An, Phường 2 (thị xã Vĩnh Châu) giá khởi điểm 5,45 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2021, Ngân hàng VietinBank chi nhánh Sa Đéc từng rao bán các tài sản là bất động sản do vợ chồng ông Trịnh Sướng sở hữu. Các tài sản này được thế chấp tại VietinBank Sa Đéc để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty TNHH Mỹ Hưng (do ông Trịnh Sướng làm Chủ tịch kiêm Giám đốc).

Trong đó, tài sản đang được rao bán là hơn 3.993 m2 đất (3.231 m2 đất ở đô thị và 763 m2 đất trồng cây lâu năm) tại Khóm 3, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với mức giá khởi điểm 40 tỷ đồng.

Ngoài lô đất kể trên, VietinBank cũng rao bán 5 lô đất khác với tổng diện tích 4.020 m2, cũng thuộc sở hữu của ông Trịnh Sướng và bà Trương Bích Đào.

Các lô đất này có diện tích từ 222 m2 đến 2.134 m2, là các cửa hàng xăng dầu của Công ty Mỹ Hưng tại Quốc lộ 1A, ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Giá bán khởi điểm cho 5 lô đất là 20 tỷ đồng.

Hàng trăm tỷ đồng kiếm được từ việc làm xăng giả, ông Trịnh Sướng chi nhiều tỷ đồng mua các lô đất trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Sóc Trăng. Lần lượt từ năm 2019 – 2020, ông Trịnh Sướng cùng 37 người khác bị khởi tố sau khi lực lượng chức năng tổ chức khám xét đồng loạt các nơi pha trộn xăng thuộc địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng,… Việc sản xuất xăng giả diễn ra từ năm 2017, các đối tượng đã chi hơn 3.000 tỷ đồng để mua dung môi và hoá chất chế tạo xăng giả, tuồn ra thị trường 192 triệu lít xăng giả từ dung môi, xăng nền, hợp chất hoá học, và chất tạo màu (tương đương giá trị hàng thật là hơn 3.570 tỷ đồng). Tháng 12/2021, ông Trịnh Sướng bị TAND tỉnh Đăk Nông tuyên phạt 12 năm tù giam về tội buôn bán hàng giả, phải nộp lại 151 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc làm xăng giả.