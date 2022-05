Ngân hàng tăng vốn nghìn tỷ chuẩn bị cho bước chuyển đổi lớn

Đại hội cổ đông Ngân hành TMCP Việt Á – VietABank năm 2022 đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 7.200 tỷ đồng theo phương án: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: 59.395. 605 cổ phần (tương đương mức chia cổ tức 11%); phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động VietABank ESOP: 15.000.000 cổ phần; phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 105.604.395 cổ phần.

So với mức vốn 5.400 tỷ sau khi hoàn thành đợt tăng vốn trong năm 2021, đây là một đợt tăng vốn lớn của VietABank nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch chuyển biến lớn của ngân hàng này sau khi có những thay đổi nhiều về cơ cấu nhân sự trong 2021.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ VietABank cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022: Tổng tài sản đạt 111.156 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021; Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục dưới 3%.

Năm 2022, VietABank xác định năm 2022 sẽ tập trung vào các ngành nghề trọng tâm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới…

Kết quả kinh doanh 2021 cho thấy, dù quy mô còn nhỏ nhưng VietABank là ngân hàng hoạt động ổn định và an toàn, hiệu quả. Tổng tài sản của VietABank đạt 101.033 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 840 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 128% kế hoạch năm. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu 1,89%, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong mùa ĐHCĐ các ngân hàng năm nay tiếp tục chứng kiến làn sóng tăng vốn của các ngân hàng, trong đó có nhóm ngân hàng dù quy mô nhỏ nhưng nhiều tiềm năng phát triển.

Trước Việt Á, ABBank cũng có phương án tăng vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ mức 9.409 tỷ đồng hiện nay lên hơn 10.400 tỷ đồng thông quan phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ưu đãu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với kế hoạch tăng vốn điều lệ, Vietbank dự kiến tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 21%. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ đạt 5.779 tỷ đồng

Tại ĐHCĐ VietCapital Bank, các cổ đông cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ tăng là 1.618 tỷ, nâng tổng số vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 5.298 tỷ đồng,

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải – MSB cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 30%. Theo đó, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Theo đó, LienVietPostBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 6.213 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư nước ngoài. Với mức tăng này, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ lên mức hơn 21.249 tỷ đồng

Hoàng Sơn