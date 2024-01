Vừa qua, Đoàn công tác của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) do đồng chí Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế tại tỉnh Cao Bằng bao gồm: công tác thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm (ATTP); công tác kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn, giám sát bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc bảo đảm ATTP tại địa phương.

Theo báo cáo, tới hết tháng 11/2023, toàn tỉnh có 138/161 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế, đạt 85,5%. Tỉnh đang thực hiện rà soát thực hiện chấm điểm tiêu chí này theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 của Bộ Y tế.

Khám sức khỏe cho người dân ở trạm y tế thuộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thạch Thảo

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng được giao phụ trách và giúp đỡ xã Bế Văn Đàn (huyện Quảng Hòa) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Để thực hiện, cơ quan này đã đưa nội dung nhiệm vụ vào chỉ tiêu cụ thể của ngành y tế, tổ chức đoàn công tác tới làm việc trực tiếp tại xã Bế Văn Đàn tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới tại xã để xây dựng chương trình, kế hoạch.

Sở Y tế cũng hỗ trợ 126 triệu đồng cho 21 hộ gia đình tại xã Bế Văn Đàn thực hiện di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.

Công tác phối hợp quản lý, hướng dẫn, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm giữa các ngành liên quan khá chặt chẽ và thường xuyên, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP. Trong số này có 7 đoàn tuyến tỉnh; tuyến huyện, thành phố 30 đoàn; tuyến xã: 281 đoàn và 1 đoàn kiểm tra chuyên ngành.

Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, về an toàn vệ sinh thực phẩm từng bước được quan tâm thực hiện, góp phần làm chuyển biến nhận thức đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống chấp hành tốt theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các cá nhân, cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức tập huấn nâng cao nâng lực giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế tại tỉnh còn gặp một số khó khăn.

Trong đó, nhận thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế, còn sử dụng thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm đã quá hạn sử dụng, do vậy vẫn còn có một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Các nội dung hoạt động của Chương trình xây dựng nông thôn mới đều phối hợp, lồng ghép với chương trình, dự án khác, ảnh hưởng đến kết quả triển khai nhiệm vụ.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Y tế tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về ATTP; hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về ATTP; cùng đó, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ nâng cao năng lực cho hệ thống y tế của tỉnh Cao Bằng đặc biệt là đầu tư cho y tế cơ sở.

Minh An