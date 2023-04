Trong kế hoạch bay và phương án khai thác tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, hôm nay (28/4), lượng khách đi đạt hơn 72.000 người; số khách đến đạt gần 55.000 người.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cao điểm phục vụ nghỉ lễ diễn ra trong 6 ngày (từ 28/4- 3/5), sân bay này phục vụ 4.466 chuyến bay với tổng lượng khách đạt 755.910 người, trung bình mỗi ngày có hơn 126.000 khách qua sân bay. So với năm 2022 thì tổng số chuyến bay tăng 18,03% và tổng số khách tăng 32,79%.

Để đảm bảo công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm nghỉ lễ, các lực lượng trong sân bay được huy động 100% quân số ứng trực. Ngoài ra, Cảng bố trí thêm đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực đón phương tiện, khu vực an ninh soi chiếu trong khung giờ cao điểm (5-9h).

Nhân viên hàng không hỗ trợ, hướng dẫn hành khách làm thủ tục bay thuận lợi, nhanh chóng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không và đơn vị liên quan tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh - an toàn, công tác trả hành lý cho hành khách.

Đối với sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài cần chú trọng trong việc tập trung bố trí, bổ sung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách, thông tin hướng dẫn đầy đủ để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách.

Bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại Cảng Hàng không để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất...