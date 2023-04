Ngày 21/4, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết cao điểm phục vụ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ 28/4- 3/5), sân bay phục vụ 4.466 chuyến bay (trong đó quốc tế có 1.380 và quốc nội: 3.086), trong đó ngày cao nhất dịp lễ dự kiến khoảng 810 chuyến bay/ngày).

Phía Cảng cho biết tổng số khách đạt 755.910 hành khách (quốc tế đạt 255.715 và quốc nội đạt 500.195), trung bình mỗi ngày có hơn 125.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Như vậy, so với năm 2022 thì tổng số chuyến bay tăng 18,03% và tổng số khách tăng 32,79%.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết căn cứ sản lượng hành khách, hàng hóa, đơn vị đã chủ động bố trí tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số; phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ tại Cảng trong dịp Lễ.

Cảng cũng phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu. Phối hợp với Đồn Công an Cảng, Phòng Cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, lực lượng đóng quân canh phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng; kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại Cảng...

Trước tình hình dịch Covid -19 có dấu hiệu bùng dịch trở lại. Cảng đã làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước hoạt động tại Cảng bao gồm Hải quan, Công an cửa khẩu, Trung tâm kiểm dịch, chính quyền địa phương phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch đợt cao điểm.

Tại Nhà ga quốc nội và quốc tế phải kiểm tra thường xuyên các quầy kệ để cồn sát khuẩn. Thường xuyên rà soát, thay pin các máy rửa tay sát khuẩn tự động tại nhà ga quốc nội và quốc tế. Phối hợp với các đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch Marburg.