Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. HĐXX triệu tập nguyên đơn dân sự là Bệnh viện Tim Hà Nội và các bên có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam, cùng 2 cá nhân khác.

Có hơn 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó 2 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Quang Tuấn.

12 người bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là các bị cáo: Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), Hoàng Thị Ngọc Hưởng (SN 1961, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1969, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Tim Hà Nội), Đoàn Trọng Bình (SN 1960, nguyên Phó Trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội);

Nghiêm Tuấn Linh (SN 1980, nguyên Phó trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội); Nguyễn Đức Đảng (SN 1976, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga), Phan Tuấn Đạt (SN 1967, cựu Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hòa Phát), Phạm Huy Lập (SN1952, Giám đốc Công ty Hoàng Nga), Phạm Thị Kim Oanh (SN 1981, Kế toán Trưởng Công ty Hoàng Nga);

Trần Phú Hưng (SN 1976, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam), Nguyễn Hồng Dũng (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên Công ty định giá AIC), Nguyễn Trung Dũng (SN 1989, nhân viên thẩm định giá Công ty định giá AIC).

Ông Nguyễn Quang Tuấn

Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Nguyễn Quang Tuấn (khi đó là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội) đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước. Sau đó, ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga), Phan Tuấn Đạt (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Hòa Phát) đến đặt vấn đề và được ông Tuấn đồng ý cho 2 công ty được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận giữa ông Tuấn với ông Đảng, Đạt.

Trong năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng các gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng.

Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu, Công ty Kim Hòa Phát trúng 4 gói thầu.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát, ông Tuấn cùng các bị can khác lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Theo cáo buộc, các bị cáo là cựu cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã thông đồng với các bị cáo khác ban hành Chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội tại kế hoạch mua sắm năm 2016 đã được ông Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt, đảm bảo cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu, bán vật tư y tế trái quy định.

Việc này gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội số tiền hơn 22,8 tỷ đồng đối với gói thầu số 5 năm 2016.

Đến năm 2017, ông Tuấn và đồng phạm tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, hàng đã sử dụng trước cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát và một số công ty gửi hàng trước, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 30 tỷ đồng.

Theo VKSND Tối cao, hành vi phạm tội của ông Tuấn và đồng phạm đã được VKSND Tối cao kết luận gây thiệt hại 53,6 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.