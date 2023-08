Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk có gần 20% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ê Đê.

Những năm qua, phường An Lạc đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”; “Phường không tiếng pháo nổ”; “Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy”; “Chi đoàn không có đoàn viên tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”; “Gia đình phụ nữ không có con, em, thanh niên vi phạm pháp luật”… Các mô hình đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng khi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ được tổ chức chu đáo, trang trọng với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của nhân dân.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tích cực tuyên truyền với nhiều hình thức, đa dạng về nội dung vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác, trách nhiệm trong bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt là các mô hình mang tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia. Đồng thời có những hình thức khan thưởng, động viên kịp thời tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.

Hồng Sơn