Mỗi năm vào ngày 17/5, ITU lựa chọn một chủ đề cho Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới (WTISD). Năm nay, chủ đề được chọn là “sáng tạo số” để định hình một tương lai toàn diện và bền vững hơn.

Theo ITU, sáng tạo số là động lực chính thúc đẩy tiến bộ kinh tế và phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, sáng tạo đồng nghĩa với các cơ hội tăng trưởng và giải pháp cho những thách thức xã hội cấp bách.

WTISD cũng nâng cao nhận thức về khoảng cách số toàn cầu. Thu hẹp khoảng cách số vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi từ sức mạnh chuyển đổi của công nghệ.

ITU đang đi đầu trong sứ mệnh tăng cường phát triển kỹ thuật số thông qua đổi mới sáng tạo số. Tập trung vào trao quyền cho cộng đồng và thúc đẩy hợp tác, trao đổi kiến thức, ITU dẫn đầu các nỗ lực để thu hẹp khoảng cách đổi mới sáng tạo số và tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người.

Sáng tạo để phát triển

Thông qua danh mục Hệ sinh thái sáng tạo số, ITU trao quyền cho các thành viên để mở khóa tiềm năng kỹ thuật số của họ. Các dịch vụ và hỗ trợ được cung cấp bao gồm đánh giá chính sách sáng tạo số, nền tảng mạng, dự án cấp quốc gia, thách thức đổi mới sáng tạo, chia sẻ thực tiễn tốt về hệ sinh thái, chương trình học tập đa dạng để thu hẹp khoảng cách sáng tạo số.

Liên minh Đổi mới và Khởi nghiệp vì Phát triển Kỹ thuật số của ITU hỗ trợ các bên liên quan với các phương pháp tiếp cận mới, linh hoạt hơn và có tư duy tiến bộ hơn để di chuyển an toàn trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Hội đồng chuyên gia của liên minh bao gồm các bộ trưởng, người đứng đầu các cơ quan quản lý, các học giả, giám đốc ngành công nghiệp và các nhà lãnh đạo từ các tổ chức tài chính và các tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Tận dụng các tiêu chuẩn cho chuyển đổi số

Các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế của ITU hỗ trợ đổi mới trên quy mô toàn cầu, tiết kiệm chi phí nhất có thể. Chúng giúp tiếp cận năng lực công nghệ để phục vụ việc thu hẹp khoảng cách số. Các tiêu chuẩn cung cấp nền tảng kỹ thuật thiết yếu cho các ngành công nghiệp mới phát triển và các ngành công nghiệp truyền thống tiếp tục tiến lên phía trước.

Ngày nay, các tiêu chuẩn của ITU hỗ trợ chuyển đổi số trong các lĩnh vực từ năng lượng và giao thông vận tải đến chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và nông nghiệp, cũng như hướng tới các thành phố và cộng đồng thông minh, bền vững. Chúng cũng giúp mọi người tận dụng những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy.

Chuyển đổi số tạo ra sự hội tụ trong kinh doanh của các ngành công nghiệp khác nhau và trách nhiệm của các cơ quan quản lý khác nhau, nhấn mạnh lý do ITU đầu tư vào kết nối các lĩnh vực chuyên môn khác nhau với sự hỗ trợ của các cơ quan đối tác của Liên Hợp Quốc.

Hội thảo AI for Good năm 2019 do ITU tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: accesspartnership

Các nền tảng mở như Nhóm tập trung ITU giúp xác định con đường phía trước, trong khi các Nhóm nghiên cứu ITU phát triển các tiêu chuẩn quốc tế, mang đến cơ hội cùng nhau tiến lên. Các quan hệ đối tác mới cũng nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ các khuôn khổ hợp tác như AI for Good và United for Smart Sustainable Cities.

Ngoài ra, Đối thoại Chuyển đổi số của ITU cung cấp một nền tảng để trao đổi kiến thức và mở rộng hiểu biết về các công nghệ mới nổi và tiêu chuẩn hóa kỹ thuật. Từ Internet of Things (IoT) đến AI và metaverse, những cuộc đối thoại này đi sâu vào cách các công nghệ kỹ thuật số có thể thúc đẩy thay đổi tích cực và mang lại giá trị bền vững.

Tập hợp các nhà sáng tạo trên toàn thế giới

ITU đóng vai trò là người triệu tập chính, tập hợp các chuyên gia, nhà lãnh đạo và nhà sáng tạo trên toàn thế giới để thúc đẩy sự đổi mới. Tại Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới (WRC-23) gần đây, các đại biểu từ hơn 160 quốc gia thành viên đã cùng nhau sửa đổi một hiệp ước toàn cầu về sử dụng phổ tần số vô tuyến. Các quyết định được đưa ra tại hội nghị đặt nền tảng cho việc tiếp tục phát triển và thực hiện các giải pháp sáng tạo sẽ định hình tương lai của truyền thông toàn cầu.

Một sáng kiến khác là AI for Good, do ITU hợp tác với 40 cơ quan của Liên Hợp Quốc. Nó tập hợp các chuyên gia và những người đang gặp vấn đề đến để học hỏi, xây dựng và kết nối để xác định các giải pháp AI thiết thực nhằm thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu AI for Good hằng năm, được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 30 đến ngày 31/5, là nền tảng định hướng hành động của Liên Hợp Quốc, quảng bá AI để thúc đẩy y tế, khí hậu, giới, thịnh vượng, cơ sở hạ tầng bền vững và các ưu tiên khác.

Ngày Thế giới ảo Liên Hợp Quốc do ITU và 18 tổ chức của Liên Hợp Quốc đồng tổ chức, khám phá cách vũ trụ ảo (metaverse) có thể đóng vai trò là một công cụ mạnh mẽ cho sự tiến bộ toàn cầu. Chương trình mang đến cho người tham gia cơ hội tận mắt chứng kiến cách các công nghệ mới nổi có thể là chất xúc tác cho một kỷ nguyên mới của phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo để phát triển toàn cầu

Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để mở ra tiềm năng của công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững. Những nỗ lực của ITU trong việc thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo là công cụ để tạo ra một tương lai toàn diện và bền vững hơn cho tất cả mọi người. Khi chúng ta tiếp tục khai thác sức mạnh của công nghệ, hợp tác và đầu tư vào đổi mới là điều cần thiết để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế giới.

Theo ITU, xây dựng tương lai bền vững đòi hỏi tư duy và hành động sáng tạo, đặc biệt trong thế giới số. Công nghệ mới có thể giải quyết các thách thức cấp bách nhất của thế giới, từ phòng chống biến đổi khí hậu đến loại bỏ nạn đói nghèo. Thực tế, công nghệ số có thể giúp đạt 70% SDGs vào năm 2030.

ITU tin rằng WTISD 2024 sẽ là cơ hội để khám phá cách sáng tạo số giúp kết nối mọi người và mở khóa thịnh vượng bền vững cho tất cả.

(Theo ITU)