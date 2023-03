Ngày 16/3, Ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An, tổ chức ban giao nhà tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn).

Toàn xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) có 123 hộ dân được xây dựng nhà mới, hiện đã có 65 hộ được nhận nhà. Số nhà cho hộ nghèo còn lại sẽ được các đơn vị cố gắng xây dựng, hoàn thiện trước ngày 25/3/2023.

Những căn nhà đầu tiên được bàn giao thuộc chương trình hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn khảo sát nhà hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại xã Chiêu Lưu.

Theo đó, hưởng ứng chương trình, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, công sức đóng góp, cách làm hiệu quả của Công an tỉnh, chính quyền địa phương và bà con dân bản để thi công, hoàn thành những ngôi nhà vững chãi, ấm áp nghĩa tình.

Kết quả này chứng tỏ chủ trương, quyết sách hỗ trợ, xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương. Trong đó, lực lượng Công an là đơn vị tiên phong, xung kích đi đầu hưởng ứng thực hiện chủ trương này.

Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng/nhà.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà ở cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Thanh Quý chia sẻ: “Với các hộ dân được bàn giao nhà hôm nay, cần xem đó là động lực lớn để vươn lên trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đồng thời, tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên của quê hương ở khu vực miền núi, biên giới”.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn thăm hỏi các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà mới.

Trò chuyện cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, các hộ nghèo bày tỏ sự xúc động, cho biết rất vui mừng được hỗ trợ những ngôi nhà mới khang trang, nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng, có khả năng chống chọi được với sự tác động của khí hậu (bão từ cấp 9 trở lên), tuổi thọ lâu dài.