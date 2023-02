Hơn 33 tỷ đồng tương ứng 660 căn nhà cho người nghèo tỉnh Nghệ An

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp doanh nhân Nghệ An tại Hà Nội với mục đích “Vận động về đầu tư cho quê hương và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở Nghệ An”.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh kỉ niệm cùng các đơn vị, cá nhân ủng đến chương trình.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý thay mặt lãnh đạo tỉnh thông tin những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, về mặt kinh tế, tỉnh Nghệ An đang phục hồi và phát triển khá toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,08%, đứng thứ 22 cả nước và đứng thứ 10 của cả nước về thu hút đầu tư. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An vượt mốc thu ngân sách đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 83% đồi núi, quanh năm chịu ảnh hưởng nặng lề về thiên tai lũ lụt, hạn hán. Bởi vậy, tỉnh rất chú trọng, quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội. Vẫn còn một phận người dân đang rất khó khăn và nhất là khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vui mừng và đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. "Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước nhưng lại vẫn thuộc vào tỉnh nghèo trong cả nước. Bà con ở đây thường xuyên chịu sự tàn phá của thiên tai, lũ lụt, cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân miền núi vùng cao đã vất vả lại càng khó khăn hơn. Chương trình kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ giúp đỡ xây dựng nhà cho người nghèo của Hội ngày hôm nay là một việc làm rất ý nghĩa, cần phải lan tỏa rộng rãi", ông nói.

Đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, 16 đơn vị doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ chương trình với tổng số tiền 33 tỷ 300 triệu đồng. Ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cho hay: “Theo kế hoạch Hội đăng ký với tỉnh Nghệ An sẽ vận động khoảng 10 tỷ đồng để xóa 200 căn nhà tạm của đồng bào vùng cao Nghệ An, nhưng tới ngày hôm nay đã có tới 16 đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình với số tiền trên 33 tỷ đồng. Điều này phần nào khẳng định uy tín của tổ chức Hội cũng như ý nghĩa chính đáng của đợt phát động này".

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa gắn kết giữa các đồng hương làm ăn xa quê mà còn là sự đoàn kết, yêu thương của những người con xứ Nghệ. Đặc biệt là những tấm lòng của cá nhân, tập thể luôn hướng về người nghèo ở địa phương.