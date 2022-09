Nghệ An chỉ đạo khắc phục mưa lũ, di dời dân xa vết nứt kéo dài

Nghi can Dũng khai, vì nợ nần do cờ bạc, làm ăn thất bát nên mua súng đạn và lên kế hoạch cướp ngân hàng kỹ lưỡng. Khám xét, bước đầu công an thu giữ được 950 triệu đồng Dũng cướp của ngân hàng.