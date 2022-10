Nghệ sĩ Thanh Phong, ca sĩ Phương Thanh ra mắt MV 'Truông Bồn nhớ mãi tên em'

Đúng dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2022), nghệ sĩ Thanh Phong chính thức ra mắt MV Truông Bồn nhớ mãi tên em. Ca khúc MV do anh sáng tác lấy cảm hứng từ tứ thơ của tác giả Trần Tiến Dũng, được thể hiện bởi chính Thanh Phong và Á quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian Phương Thanh.

Thanh Phong và Phương Thanh.

Chia sẻ về ca khúc Truông Bồn nhớ mãi tên em, nghệ sĩ Thanh Phong cho biết, anh luôn có cảm xúc đặc biệt với địa danh cách mạng gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ đang tuổi thanh xuân. Trong một lần đi dâng hương các liệt sĩ tại Truông Bồn vào ngày mùng 7 Tết, khi Thanh Phong đang chăm chút cắm hoa cúc trắng vào làm lễ cho các chiến sĩ, có nhiều du khách nhận ra anh và đề nghị anh hát Ví Giặm mộc mạc ngay tại đây.

“Tôi thực sự xúc động. Khi hát xong, các anh chị thuyết minh viên, cán bộ khu di tích nói: Đã có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hát ca khúc cho Truông Bồn rồi, ở đây mọi người rất thích Phong hát Ví Giặm và mong Phong có một bài hát về Truông Bồn, trước là dâng lên anh linh các liệt sĩ, sau là để khán giả du khách mọi miền được nghe. Các anh chị còn dặn thêm: Nhưng phải đậm đà màu sắc âm hưởng dân ca xứ Nghệ nhé!”, Thanh Phong chia sẻ.

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, anh về Nghệ An đúng lúc quê nhà chịu ảnh hưởng của mưa bão. Trong tiết trời mưa dầm, gió lạnh, chàng nghệ sĩ trẻ tình cờ đọc được những câu thơ về liệt sĩ Truông Bồn của người anh thân thiết là Trần Tiến Dũng. Đồng cảm với những dòng thơ, Thanh Phong đã chắp bút thêm thơ và nhạc, để sau đó bài hát Truông Bồn nhớ mãi tên em ra đời.

Ca khúc Truông Bồn nhớ mãi tên em với âm hưởng dân ca xứ Nghệ là chủ đạo, khắc họa bức tranh quê Đô Lương, xứ Nghệ thanh bình hôm nay và hào hùng khí thể của những năm tháng chiến tranh năm xưa với địa danh Truông Bồn – huyết mạch giao thông. Đó là nơi những cô gái, chàng trai đã ngã xuống, tên các chị, các anh đã hóa vào hoa lửa Truông Bồn.

Thông thường, các ca khúc đề tài tri ân liệt sĩ hay mang màu sắc bi hùng, linh thiêng, trầm buồn và trữ tình cách mạng. Nhưng ở Truông Bồn nhớ mãi tên em bên cạnh sự ngọt ngào, da diết có cả sự tươi vui, trẻ trung. Sự khác biệt này trước hết đến từ chất liệu âm nhạc khi Thanh Phong lựa chọn dân ca Ví, Giặm làm âm hưởng chủ đạo, được phát triển lên theo giai điệu tươi vui hơn nhưng vẫn mang tính hào sảng, thiết tha, tự hào.

Sau khi hoàn thành Truông Bồn nhớ mãi tên em, Thanh Phong lập tức gọi điện cho ca sĩ Phương Thanh – Á quân Sao Mai 2011 dòng dân gian để mời đàn chị cùng thực hiện MV. Anh và người chị đồng hương Phương Thanh đã đi diễn nhiều với nhau nhưng chưa có sản phẩm nghệ thuật nào chung. Ngoài ra, MV còn có sự xuất hiện của các bạn Đoàn viên thanh niên các xã ở khắp huyện Đô Lương.

Nghệ sĩ Thanh Phong tên đầy đủ là Lê Thanh Phong, quê Nghệ An. Anh là Thạc sĩ, Trưởng đoàn Dân ca xứ Nghệ Unesco tại Hà Nội, BTV chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền VOV3 - Đài Tiếng nói Việt Nam. Anh từng được trao giải Diễn viên xuất sắc tại Festival âm nhạc dân gian thế giới Uzbekitstan 2017; Bằng khen Liên hoan âm nhạc dân gian do Đài Truyền hình quốc tế Vân Nam – Trung Quốc năm 2019; các Bằng khen Vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng các năm 2018, 2019, 2020…