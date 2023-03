Ngày 29/3, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nghệ sĩ guitar Lim Chang Soo qua đời ở tuổi 54 sau khi gặp tai nạn xe máy ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Sự việc diễn ra khi nam nghệ sĩ điều khiển xe máy từ đường Trần Hưng Đạo về phía đường Hùng Vương thì tự gây tai nạn giao thông. Sau đó, anh được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã qua đời.

Tờ SBS News đưa tin, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện xe máy nạn nhân điều khiển bị hư hỏng nặng, cột điện trên vỉa hè gần đó có dấu hiệu bị tác động mạnh. Nạn nhân bước đầu được xác định đã đâm vào cột điện rồi ngã xuống đường.

Nghệ sĩ Lim Chang Soo qua đời vì tai nạn xe máy ở Việt Nam.

Ngày 22/3, Lim Chang Soo tới Đà Lạt và dự kiến ở lại 1 tuần. Tại đây, anh thuê xe máy để tiện di chuyển. Sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình, người thân, bạn bè, nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, gửi lời chia buồn

Một đồng nghiệp viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn bạn vì đã trải qua mọi chuyện cùng tôi. Bạn đừng lo lắng, hãy sống thoải mái ở thế giới bên kia nhé".

"Em trai yêu quý của tôi - Lim Chang Soo đã qua đời khi đang lái xe máy ở Việt Nam. Đó là người nghệ sĩ tài ba, hàng đầu của Hàn Quốc vì ai cũng dành lời ca ngợi về cách cậu ấy cảm thụ âm nhạc", nhà soạn nhạc kiêm giáo sư đại học Kang Ho Jung thông báo về sự ra đi của nam nghệ sĩ trên trang cá nhân.

Lim Chang Soo sinh năm 1969, là nghệ sĩ guitar của ban nhạc rock Next. Anh đã tham gia sản xuất The return of Next 1: The Being năm 1994. Về sau, anh gặp chấn thương ở tay nên không thể chơi đàn. Nam nghệ sĩ chuyển hướng sang kinh doanh và điều hành công ty chuyên về thiết bị âm thanh, nhạc cụ điện tử.

Thắm Nguyễn (Theo SBS News)