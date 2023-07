Với thành công của Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ 1 chủ đề Best of Tchaikovsky diễn ra vào 22/10/2022, sự kiện này sẽ trở lại với người hâm mộ với quy mô lớn và chuyên nghiệp hơn vào tối 8/7 tới. Chủ đề của Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ 2 là From Beethoven to Rachmaninoff: A Romantic Era.

Với cảm hứng về một thời kỳ quan trọng và tạo ra nhiều đột phá trong lịch sử âm nhạc cổ điển, ban tổ chức mong muốn làm sống lại một không gian tràn ngập sự phóng khoáng, tự tin, cảm xúc cùng những tác phẩm bất hủ.

Sự kiện mở màn với tác phẩm Triple Concerto-Concerto cho 3 đàn: Violin, Cello, Piano and Orchestra in C - Major, OP.56 của Beethoven.

Phần 2 của chương trình mang chủ đề Vũ khúc 'Dance' với các tác phẩm quen thuộc và nổi tiếng nhất viết cho dàn nhạc giao hưởng: Slovanic Dance No 2.6.8 của Drovak, Symphonic Dance, OP.45 (Chương 1) của Rachmaninoff và Hungarian Dance No 1,5,6 của Brahms.

Các nghệ sĩ quốc tế góp mặt ở Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ 2.

Khán giả sẽ được quay trở lại ngược chiều thời gian để hoà mình trong những vũ điệu đặc trưng nhất châu Âu tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h ngày 8/7/2023.

Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ 2 có sự tham gia của các nghệ sĩ độc tấu từ các quốc gia như: Anh, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc). Thành viên dàn nhạc gồm các nghệ sĩ đầu bè từ các dàn nhạc đẳng cấp tại châu Á: Hong Kong Philharmonic Orchestra, Thailand Philharmonic Orchestra. Nhạc trưởng Fan Ting lần này không chỉ đóng vai trò nhạc trưởng mà còn trở về với vị trí nghệ sĩ violin.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tài năng đã được khẳng định như một “huyền thoại violin đương đại của Hong Kong”. Bên cạnh đó, đồng hành cùng ông khi trình diễn bản Triple Concerto là Richard Bamping và Hokyong Choi - hai nghệ sĩ với rất nhiều năm biểu diễn cùng các dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới và góp mặt ở các liên hoan âm nhạc lớn.

Từ năm 1993, Richard Bamping đã được bổ nhiệm vị trí bè trưởng cello của Hong Kong Philharmonic Orchestra. Ông đã có kinh nghiệm biểu diễn cùng các nhạc công nổi tiếng như: Lord Yehudi Menuhin, Leonidas Kavakos và Mstislav Rostropovich.

Hokyong Choi là một tài năng rực rỡ đã sớm chứng minh được năng lực và tích luỹ cho mình những kinh nghiệm, trải nghiệm biểu diễn dày dặn. Năm 2010, Hokyong Choi đã được chọn để góp mặt tại Schumann Festival. Gần đây nhất, cô được trao bằng Tiến sĩ ngành Âm nhạc Cổ điển tại ĐH Tổng hợp Boston.

Quỳnh An