Tối 6/5, khán giả Hà Nội đã được chiêu đãi bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn, nơi thỏa mãn cả những người yêu thích âm nhạc lẫn phim ảnh.

Phòng hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam được phủ đầy bởi những giai điệu quen thuộc và hình ảnh từ những bộ phim kinh điển được hàng triệu khán giả hâm mộ trên thế giới.

Các nghệ sĩ tham gia buổi hoà nhạc.

Nói như Trần Nhật Minh, 1 trong 2 nhạc trưởng của chương trình A night of cinema (Đêm điện ảnh), thì khán giả có thể quên nội dung nhưng chắc chắn sẽ nhớ nhạc phim.

Fan của những loạt phim kinh điển về hai điệp viên lừng danh của Anh và Mỹ là James Bond và Ethan Hunt của loạt phim về điệp viên 007 và Nhiệm vụ bất khả thi được nghe lại nhạc chủ đề quen thuộc xuyên suốt các phần với sự biểu diễn của 200 nhạc công của Dàn nhạc giao hưởng trẻ.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh thăng hoa trên sân khấu cùng Mỹ Linh và dàn nhạc.

Đồng Quang Vinh - nhạc trưởng còn lại của chương trình nói sau khi chỉ huy dàn nhạc chơi nhạc phim chủ đề của phim Nhiệm vụ bất khả thi (Mission: Impossible) rằng đêm nhạc A night of cinema diễn ra tưởng chừng như bất khả thi nhưng cuối cùng lại như một giấc mơ.

Tất cả các thành viên của Dàn nhạc giao hưởng trẻ sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng đã kiên trì tập luyện vào hầu hết các ngày cuối tuần để chuẩn bị cho đêm nhạc được chờ đợi này.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh vừa thể hiện tài chỉ huy, vừa thể hiện khả năng chơi nhạc cụ và cả MC dẫn dắt chương trình.

Chọn chơi những bản nhạc phim đã nổi tiếng với nhiều phiên bản trình diễn thành công trên toàn cầu, ban tổ chức đã tự đưa mình vào thế khó bởi rất dễ bị so sánh.

Đó là: The Chairman's Waltz (phim Memoirs of a Geisha - Hồi ức của một Geisha); Colors Of The Wind (phim Pocahontas); A Whole New World (phim Aladdin); What a Wonderful World (phim Good Morning, Vietnam); loạt ca khúc This is Me, A Million Dreams trong phim The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ).

Hai nghệ sĩ Chương Vũ và Bùi Hà Miên diện trang phục truyền thống Nhật Bản để thể hiện bản 'The Chairman's Waltz' trong phim 'Memoirs of a Geisha' (Hồi ức của một Geisha).

Tuy vậy phần trình diễn bùng nổ và cảm xúc của các nghệ sĩ trên sân khấu thỏa mãn cả những khán giả khó tính nhất. Người nghe được quay lại hành trình cảm xúc từng có với những bộ phim nổi tiếng thông qua âm nhạc được dàn nhạc trình diễn trực tiếp trên sân khấu.

Không chỉ được thưởng thức những bản nhạc phim kinh điển, khán giả còn chìm đắm trong những ca khúc nhạc phim quen thuộc bằng tiếng Anh qua sự thể hiện của Diva Mỹ Linh, ca sĩ Đào Mác và Đỗ Hoàng Hiệp (nhóm Ngũ Cung).

Đỗ Hoàng Hiệp mang đến phần trình diễn chất lượng.

Mỹ Linh thể hiện đẳng cấp của một diva trên sân khấu đêm nhạc khi trình diễn 1 loạt ca khúc nhạc phim nổi tiếng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy vậy khi kết thúc phần trình diễn ca khúc đầu tiên Colors Of The Wind, Mỹ Linh nói chị rất run khi đứng biểu diễn cùng 200 nghệ sĩ trẻ trong dàn nhạc trước những khán giả bên dưới mà chị gọi là 'cấp cao'.

Nữ ca sĩ nói Nhạc viện là nơi quá quen thuộc bao năm nay nên Mỹ Linh cảm giác đang đi thi chứ không phải đi biểu diễn dù ở dưới khán phòng có cả ông xã Anh Quân và con gái Mỹ Anh đến cổ vũ.

Ca sĩ Mỹ Linh song ca với Đào Mác.

Nam ca sĩ Đào Mác song ca với đàn chị Mỹ Linh với ca khúc A Whole New World trích từ phim Aladdin và khoe giọng ấn tượng trong Skyfall, ca khúc chủ đề trong tập phim cùng tên về điệp viên 007 vốn đã đóng chặt tên tuổi với Adele từng giành Oscar 2013 cho Ca khúc gốc xuất sắc nhất.

Gây bất ngờ nhất đêm nhạc có lẽ là Đỗ Hoàng Hiệp khi trình diễn I Don't Want to Miss a Thing - ca khúc nhạc phim kinh điển gắn liền với Aerosmith vốn đã vượt ra ngoài khuôn khổ của Armageddon (Ngày tận thế), bộ phim giành 4 đề cử Oscar năm 1999 với sự góp mặt của dàn sao Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck...

Dù ca khúc khó nhưng Đỗ Hoàng Hiệp đã chinh phục khán giả bằng chất giọng trời phú cùng phần trình diễn tự tin.

Cả 3 ca sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc kết chương trình - 'A Whole New World'.

Khán giả sẽ còn có cơ hội đắm chìm trong những giai điệu nhạc phim tuyệt vời trong đêm thứ 2 của A night of cinema diễn ra tối 7/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Cùng thưởng thức loạt tác phẩm được trình diễn trong chương trình



Nhạc phim James Bond (Monty Norman)

Là một trong những loạt phim kéo dài nhất và tồn tại lâu nhất trong lịch sử điện ảnh. Phần 1 loạt phim về điệp viên 007, Dr. No ra mắt năm 1962 và phần gần nhất No Time to Die công chiếu năm 2021. Tổng doanh thu của 25 phần phim đạt 7,8 tỷ USD, xếp thứ 5 trong top những loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời.

'The Chairman's Waltz' (phim 'Memoirs of a Geisha') - violin Chương Vũ, cello Bùi Hà Miên

Đây là ca khúc chủ đề của phim Hồi ức của một Geisha với sự góp mặt của các diễn viên: Dương Tử Quỳnh, Củng Lợi, Ken Watanabe, Chương Tử Di.... Phim ra mắt năm 2005 và giành 3 giải trên tổng số 5 đề cử Oscar 2006.

'Mission: Impossible' (Nhiệm vụ bất khả thi)

Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) ra mắt phần 1 năm 1996 gắn liền với tên tuổi của Tom Cruise. Tổng doanh thu của 6 phần phim đã lên tới 3,57 tỷ USD. Phim chuẩn bị phát hành phần 7 vào tháng 7 này. Bên cạnh Tom Cruise thì nhạc chủ đề đã tạo thành dấu hiệu nhận biết cho cả series.

'Colors Of The Wind'

Ca khúc từng rất thành công qua sự thể hiện của Vanessa Williams được Mỹ Linh trình diễn ấn tượng và cảm xúc trên sân khấu thủ đô.

'A Whole New World' (phim 'Aladdin') - Mỹ Linh & Đào Mác

Loạt ca khúc trong phim 'The Greatest Showman' (Bậc thầy của những ước mơ)

The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ) là bộ phim ca nhạc ra mắt năm 2017 với sự góp mặt của dàn sao Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron. Phim giành 1 đề cử Oscar cho Ca khúc gốc xuất sắc nhất với bài This is Me. Tuy vậy ca khúc mở màn phim A Million Dreams cũng được rất nhiều khán giả yêu thích. Cả hai ca khúc này đều được các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng trẻ trình diễn.

'What a Wonderful World (phim 'Good Morning, Vietnam') - Mỹ Linh, Đào Mác và Đỗ Hoàng Hiệp

Clip: Quỳnh An

Ảnh: Đỗ Tiến