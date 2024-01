Nhận thấy vụ cháy phòng trọ khiến 3 người tử vong ở thị xã An Khê có nhiều uẩn khúc và có dấu hiệu tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an thị xã An Khê phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định các mối quan hệ của nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mở rộng điều tra, qua thu thập các bằng chứng, Cơ quan điều tra xác định N.T.N. (SN 1972, trú tại thị xã An Khê) là đối tượng đã phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong.

Phòng trọ nơi đối tượng N.T.N. treo cổ tự tử sau khi phóng hỏa khiến 3 người tử vong. (Ảnh: L.A)

Ngay sau đó, cơ quan công an đã kiểm tra phòng trọ của N.T.N. thì phát hiện đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ. Vị trí mà N.T.N. treo cổ cách hiện trường vụ cháy khoảng 900m.

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, chị N.T.T.V. có quan hệ tình cảm tay 3 với nghi phạm N.T.N và nạn nhân N.T.T. Đây có thể là vụ phóng hỏa giết người do ghen tuông.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 1h50 ngày 9/1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thông tin có vụ cháy tại địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân (thị xã An Khê) nên điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 30 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong nhà vệ sinh.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong. (Ảnh: N.M)

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị N.T.T.V. (SN 1979), cháu T.T.K.H. (SN 2009, con gái chị V., cùng trú tại thị xã An Khê) và anh N.T.T. (trú tại TP. Pleiku).