Nghi can giết vợ trong phòng trọ ra đầu thú

Nguồn thông tin cho hay, nghi can vụ giết vợ ở TP.Thủ Đức, là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) vừa ra đầu thú.

Hiện tổ công tác của Công an TP.Thủ Đức đang di lý nghi can này từ An Giang về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Trần Hữu Phúc. Ảnh: CA

Hiện trường vụ án mạng là phòng trọ ở đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu. Ảnh: T.L

Bước đầu, Phúc khai nhận vì mâu thuẫn gia đình, đã ra tay sát hại vợ vào tối 24/7 tại một phòng trọ ở đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu.

Như đã thông tin, tối 24/7, bà Thạch Thị Phương Tr. (42 tuổi) đi làm về phòng trọ thì tá hoả khi phát hiện con gái của mình tử vong trên gác gỗ. Nạn nhân là chị Sơn Cẩm Th. (23 tuổi).

Khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra. Đáng nói, thời điểm phát hiện chị Th. bị sát hại thì chồng chị này, là Trần Hữu Phúc đã đi đâu không rõ.

Theo các nhân chứng, một tuần trước vợ chồng Phúc xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhưng gia đình, hàng xóm can ngăn. Sau đó, chị Ph. có uống thuốc tự tử nhưng gia đình phát hiện kịp thời.

Công an xác định, Phúc là nghi can gây án nên tổ chức truy bắt. Đến chiều 25/7, Phúc ra đầu thú tại An Giang và khai báo toàn bộ hành vi.