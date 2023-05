Mai Linh (31 tuổi, TP.HCM) vừa đặt tour 5 ngày 5 đêm đi núi lửa Bromo (Indonesia) vào giữa tháng 6. Chi phí dự kiến cho toàn bộ chuyến đi là khoảng 25 triệu đồng. Đối với Linh, chị sẵn sàng bỏ ra số tiền bằng 2 tháng lương cho tour du lịch, miễn sao, hành trình trải nghiệm thú vị, đáng giá.

Trong khi đó, Nguyễn Thành Sang (25 tuổi, Đồng Nai) cũng đã đặt phòng resort cho gia đình 7 người nghỉ hè, tổng chi phí hơn 20 triệu đồng (chưa bao gồm vé may bay). Sang cho rằng, thay vì chi trả cho các điểm đến với giá rẻ, anh chấp nhận mức giá cao hơn để có không gian riêng, thoải mái khi đi du lịch.

Lựa chọn của Linh và Sang đúng như dự đoán của một số công ty lữ hành. Theo đó, kinh tế khó khăn, túi tiền không còn “rủng rỉnh”, người tiêu dùng càng tính toán kỹ hơn trước mỗi chuyến đi. Hành trình du lịch ít nhưng họ muốn chuyến đi “đáng đồng tiền bát gạo”, ít nhưng chất.

Đại diện một đơn vị du lịch tại TP.HCM không dám nói về kỳ vọng doanh thu trong mùa cao điểm hè, bởi tình hình kinh tế còn khó khăn. Song, vị này cho biết, đã có một số gia đình đặt tour cả trăm triệu đi nước ngoài trong tháng 6, nhiều khách rục rịch chọn tour có mức giá tầm trung trở lên để “xí” ngày đẹp sớm.

Còn theo chỉ số tự tin về du lịch (Travel Confidence Index) của Booking.com, Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới xét về tâm lý háo hức muốn được đi du lịch trở lại sau đại dịch, với 85% du khách Việt dự định đi du lịch trong vòng 12 tháng tới. Đáng lưu ý, 62% người tham gia khảo sát có kế hoạch đi 1 hoặc 2 chuyến trong năm nay, trong khi 45% thích ghé thăm những địa điểm nổi tiếng cách Việt Nam 3-8 giờ bay.

Tương tự, đại diện HSBC TravelOne Credit Card cho hay, có sự gia tăng đột biến trong chi tiêu cho hàng không, đại lý du lịch và khách sạn trong quý I/2023 so với năm trước. Bằng chứng, tổng số lượng thẻ tín dụng đang hoạt động do HSBC phát hành đang tăng trưởng mạnh với tốc độ đạt hai con số so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lại Minh Duy, Chủ tịch TSTtourist cho hay, khi kinh tế gặp khó, du khách Việt vốn kỹ tính, họ sẽ kiểm tra nhiều thông tin hơn về chuyến đi. Khách hàng quan tâm các tour cao cấp, đặt ra yêu cầu cao hơn, khi họ có khả năng chi trả, đồng nghĩa, doanh nghiệp lữ hành phải cung cấp sản phẩm chất lượng tương xứng với đòi hỏi trên.

Du khách Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền cho các tour du lịch cao cấp

Hè 2023 là mùa cao điểm quan trọng nhất trong năm của ngành du lịch. Hiện, nhiệt độ trung bình trong nước đang ở mức cao, nền nhiệt trung bình từ 32 độ C, do vậy, du khách có nhu cầu chọn nơi tránh nóng. Ngoài ra, các điểm du lịch nước ngoài cũng sẽ được ưu tiên, ông Duy dự báo.

Do vậy, TSTtourist sẽ đánh mạnh vào thị trường du lịch nước ngoài theo chuyển dịch của nhu cầu khách. Đơn cử, tour Pháp-Thụy Sỹ-Ý (11 ngày 8 đêm, giá 99,98 triệu đồng; tour Hy Lạp (8 ngày 5 đêm), giá 88,98 triệu đồng; tour Thụy Điển-Na Uy-Đan Mạch (9 ngày 6 đêm), giá 83,98 triệu đồng; Nhật Bản (6 ngày 4 đêm) giá 48,88 triệu đồng…Đơn vị mở 2-3 lượt khởi hành/tháng đối với các tuyến châu Á; 1-2 lượt khởi hành/tháng với các tuyến Âu-Úc-Mỹ-Phi. Tour nước ngoài đang chiếm quá nửa trong bộ sản phẩm du lịch mà công ty cung cấp.

Có cầu thì sẽ có cung, Lữ hành Saigontourist cũng tung ra 365 tour trong và ngoài nước cho dịp hè. Như tour Nam Mỹ với hành trình khám phá Brazil–Argentina 11 ngày, giá 179,99 triệu đồng; tour Hungary–Slovakia–Áo–Séc 10 ngày giá từ 89,99 triệu đồng; tour đi Hawaii (Mỹ) giá 99,99 triệu đồng; các chùm tour đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Brunei, Bali giá chỉ từ 9,99 triệu đồng…

Trong khi đó, các tour nội địa của Saigontourist tập trung vào các điểm đến nổi bật như Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Phú Quốc (Kiên Giang), Sapa (Lào Cai)… Nhìn chung, các đường tour đi nước ngoài đa dạng hơn hẳn so với hành trình du lịch trong nước.

Tại TP.Phú Quốc, đại diện một khách sạn tại phường An Thới cho biết, công suất phòng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua thấp, chỉ đạt khoảng 40-50% so với cùng kỳ. Một phần nguyên nhân được vị chủ khách sạn chỉ ra, là do giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng cao, khiến du khách e ngại khi chọn địa điểm du lịch nổi tiếng này. Chi phí vé máy bay đắt đỏ đã khiến người dân thay đổi ý định. Họ không đi du lịch trong nước nữa, bởi, đi nước ngoài còn rẻ hơn. Do vậy, khách sạn phải đưa ra mức giá phòng ưu đãi để bù đắp phần nào chi phí vé máy bay, thu hút du khách tới lưu trí.

Tương tự, nhằm kích cầu, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc tung gói nghỉ dưỡng Wellness Package cho cặp đôi với liệu trình thư giãn đi kèm và du khách được nâng cấp miễn phí hạng lên phòng nghỉ hướng biển. Thời hạn đặt phòng trong tháng 5, thời gian lưu trú đến hết tháng 10.

Hè 2023, New World Phú Quốc Resort cũng giảm 20% giá villa khi đặt 2 đêm nghỉ liên tiếp; giảm 25% giá villa khi đặt 4 đêm nghỉ liên tiếp. Áp dụng tới hết tháng 10.

Cassia Cottage Resort Phú Quốc cung cấp kỳ nghỉ trọn gói 3 ngày 2 đêm giá 2,95 triệu đồng/người với hai đêm nghỉ bao gồm ăn sáng, dịch vụ đưa đón sân bay, đồ uống chào mừng, tặng phiếu spa…