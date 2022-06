Nghỉ làm công nhân, hai vợ chồng lập công ty lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm nay (10/6) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (39 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, chồng của Diễm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hai vợ chồng này đã bị cơ quan công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ, di lý về Bình Dương khi đang lẩn trốn tại đây.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của Diễm và Thanh - Ảnh: H.P

Theo điều tra, Diễm và chồng trước đây từng làm công nhân và bán nước giải khát nhưng sau đó nghỉ việc, thành lập nên Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ (đăng ký trụ sở tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) do Diễm đại diện theo pháp luật.

Mặc dù không phải đất của mình, không được chủ sở hữu ủy quyền mua bán nhưng từ tháng 5 đến tháng 12/2017, Diễm và Thanh đã ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và huyện Trảng Bom (Đồng Nai) với 7 người dân, mỗi hợp đồng từ 40 - 100 triệu đồng. Từ tháng 1 đến tháng 8/2018, hai người này tiếp tục ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 8 người khác, mỗi hợp đồng từ 50 - 250 triệu đồng.

Với các hợp đồng nêu trên, hai vợ chồng đã thu về số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Khi đến thời gian chuyển nhượng theo hợp đồng, vợ chồng Diễm không hoàn thành các thủ tục, không trả tiền người dân đã đặt cọc trước đó nên đã bị tố cáo đến cơ quan công an.

Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Diễm và Thanh đã rời khỏi nơi cư trú. Khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Nội, đôi vợ chồng bị lực lượng công an bắt giữ.

Xuân An